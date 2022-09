200 bis 300 Zombies bei The Walking Dead: Horror-Meister verrät Details zur allerletzten Folge

Bei der letzten The Walking Dead-Folge aller Zeiten soll ein Horror-Veteran Regie führen. Er enthüllte jetzt, wie sich der Dreh der Episode für ihn anfühlte.

The Walking Dead nähert sich nach 12 Jahren dem endgültigen Abschluss. Damit die Reise auf einem absoluten Höhepunkt abschließt, soll mit Greg Nicotero ein Urgestein der Horror-Serie Regie führen. Jetzt hat er Details zum Dreh des Finales verraten.



Horror-Meister wollte für The Walking Dead-Abschluss eine Zombie-Armee

Gegenüber Empire erzählte er:

Ich habe den Druck gefühlt, aber ich bin Stolz auf unsere Arbeit. Gibt es viele Zombies [in der letzten Folge]? Selbst wenn nur 2 oder 3 im Drehbuch gestanden hätten, hätte ich 200 oder 300 verlangt. Es ist eine unglaubliche Folge, aber der Dreh war richtig hart. Irgendwann meinte ich: "Wenn ich das hier durchstehen kann, kann ich auch einen Blockbuster wie Star Wars machen."

Was genau Fans in der allerletzten The Walking Dead-Folge auf Fans wartet, wollte Nicotero verständlicherweise nicht verraten. Der Horror-Veteran (Zombie 2) ist seit Anfang an bei The Walking Dead dabei und hat während der Entwicklung der Serie verschiedene Positionen durchlaufen.

Wann erscheint das The Walking Dead-Finale in Deutschland?

Die letzten The Walking Dead-Folgen aller Zeiten sollen im Original ab dem 3. Oktober 2022 bei Disney+ ausgestrahlt werden. Wer die deutsche Synchronfassung bevorzugt, wird voraussichtlich bis zum Frühjahr 2023 warten müssen. Dann sollten die letzten Folgen auch bei Netflix und Amazon verfügbar sein.

Die 20 besten Serienstarts im Oktober: The Walking Dead-Finale und Netflix-Horror

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Oktober bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind gefeierte Geheimtipps wie The Bear, das große The Walking Dead-Finale sowie jede Menge gruseliger Serienkost zu Halloween.

Was wollt ihr in der letzten The Walking Dead-Staffel sehen?