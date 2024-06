200-Millionen-Flop mit Henry Cavill sorgt für Unverständnis beim Regisseur: "Was habe ich getan, um diese Leute zu beleidigen?"

Die schräge Action-Komödie Argylle von Matthew Vaughn ist an den Kinokassen und bei großen Teilen der Kritik untergegangen. Einige harsche Reaktionen kann der Kingsman-Regisseur aber nicht nachvollziehen.

Ganz am Anfang wurde Argylle von Matthew Vaughn (Kingsman: The Secret Service) noch als möglicher James Bond-Ersatz mit Henry Cavill (The Witcher) geteast. Nachdem der Film zuerst im Kino und schließlich bei Apple TV+ veröffentlicht wurde, war aber schnell klar, dass wir es hier mit einem ganz anderen Film zu tun haben. Cavill ist nur eine Nebenfigur mit kaum Screentime, während Bryce Dallas Howard (Jurassic World) als Buchautorin im Mittelpunkt der Handlung steht.

Argylle wurde von großen Teilen der Kritik vernichtend aufgenommen , was Vaughn teilweise zu heftig findet. In einem neuen Interview hat er seine Sicht der Dinge jetzt nochmal genauer erklärt.

Doch kein James Bond mit Henry Cavill: Matthew Vaughn findet Argylle-Kritik teilweise zu heftig

Im Gespräch mit Empire erklärt der Regisseur, dass Argylle kein bedeutendes Werk für die Filmgeschichte werden sollte. Die teils extrem ablehnende oder sogar bestürzte Kritik kann er aber nicht nachvollziehen:

[Argylle] ist ein lustiger Wohlfühlfilm, oder ich dachte zumindest, es wäre ein lustiger Wohlfühlfilm. Wir haben natürlich nicht Citizen Kane gedreht, aber verdammt nochmal, dann kamen die Kritiken heraus und ich fragte mich: 'Moment, was habe ich getan, um diese Leute zu beleidigen?' Sie waren giftig. Ich sage keineswegs, dass der Film perfekt ist, aber ich fand ihn nicht beleidigend. Das hat mich überrascht.

Da Argylle in erster Linie als Streaming-Film für Apple TV+ gedreht wurde, ist das finanzielle Ergebnis nicht so entscheidend. Weltweit spielte der Blockbuster laut Box Office Mojo nur etwas über 96 Millionen Dollar ein. Ein schwaches Ergebnis, denn Vaughns Film soll ein Budget von bis zu 200 Millionen Dollar verschlungen haben.

Schaut hier noch den deutschen Argylle-Trailer:

Argylle - Trailer (Deutsch) HD

Argylle könnt ihr jederzeit im Streaming-Abo von Apple TV+ schauen. Ob aus dem Film nach der überwiegend negativen Rezeption noch ein größeres Franchise entsteht, ist fraglich.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.