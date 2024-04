200 Millionen teurer Spionage-Thriller kommt nur 2 (!) Monate nach Kinostart als Stream: Er soll Teil eines Agenten-Universums werden

Während wir vergeblich auf den nächsten James Bond warten, kündigt sich der Streaming-Start des neuen Agentenfilms mit Henry Cavill an – und das nur zwei Monate nach seinem Kinostart.

Erhält Ex-Superman Henry Cavill endlich seine eigene James Bond-Reihe, nachdem er in Codename U.N.C.L.E. bewiesen hat, dass er in Spionage-Thrillern eine großartige Figur abgibt? Als Argylle Anfang des Jahres ins Kino kam, war die Spannung groß. Schlussendlich entpuppte sich der Film jedoch als etwas ganz anderes.

In wenigen Tagen könnt ihr euch im Heimkino von der abgefahrenen Agentenkomödie überzeugen, die viele Klischees des Genres auf den Kopf stellt und mit einem spaßigen Meta-Ansatz aufwartet. Denn: Cavills Agent Argylle ist gar nicht die Hauptfigur der Geschichte. Stattdessen entstammt er der Fantasie der Protagonistin.

Doch nicht Henry Cavills James Bond: Der Meta-Agentenfilm Argylle kommt zu Apple TV+ ins Streaming-Abo

Ab dem 12. April 2024 könnt ihr Argylle bei Apple TV+ im Streaming-Abo schauen. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die Romanautorin Elly Conway (Bryce Dallas Howard), die es mit den Abenteuern eines Geheimagenten auf die Bestsellerliste geschafft hat. Als der echte Spion Aidan Wilde (Sam Rockwell) auftaucht, verschwimmen jedoch die Grenzen zwischen Realität und Fiktion.

Hier könnt ihr den Trailer zu Argylle schauen:

Argylle - Trailer (Deutsch) HD

Wie sich herausstellt, haben Ellys Bücher einen geradezu prophetischen Charakter. Alles, was sie schreibt, findet früher oder später auch im echten Leben um sie herum statt. Das macht sie zur Zielscheibe eines mächtigen Syndikats, das alles daran setzt, um Ellys Wissen anzuzapfen. Nicht einmal Aidan kann sie vertrauen.

Regisseur Matthew Vaughn, der mit den Kingsman-Filmen bereits eine erfolgreiche Agentenreihe geschaffen hat, liefert mit Argylle einen verspielten Action-Kracher ab, der in Zukunft noch weiter ausgebaut werden kann. 2021 berichtete Deadline , dass insgesamt drei Argylle-Filme geplant sind, Sequels und Prequels.

Achtung, Spoiler: Die Mid-Credit-Szene deutet sogar ein Crossover mit der Kingsman-Reihe an. In dieser sehen wir Louis Partridge als jungen Agent Argylle, der von der Kingsman-Organisation rekrutiert wird. Darauf folgt die Ankündigung eines (bis dato fiktiven) Films namens Argylle: Book One – The Movie.

Die Zukunft von Argylle ist noch ungewiss

Obwohl Vaughn mehrfach Interesse bekundet hat, als Regisseur ins Argylle-Universum zurückzukehren, ist die Zukunft der Reihe ungewiss. Bei einem beachtlichen Budget von 200 Millionen US-Dollar konnte der Film an den Kinokassen nur 95 Millionen US-Dollar wieder einspielen, wie aus den Zahlen von Box Office Mojo hervorgeht.

Damit ist Argylle theoretisch ein massiver Flop. Die Sache ist: Wie schon bei Killers of the Flower Moon und Napoleon handelt es sich bei Argylle um ein Prestigeprojekt von Apple TV+, bei dem es vorrangig nicht um die Kinoauswertung geht. Die Filme von Apple TV+ spielen aktuell (noch) nach ihren eigenen Regeln, was Erfolg angeht – und der lässt sich bei Streaming-Diensten von außen immer sehr schwer einschätzen.