27 Jahre vor Barbie-Mega-Erfolg war Ryan Gosling in einer Kult-Horror-Serie zu sehen, die einer ganzen Kinder-Generation Alpträume brachte

Vor seiner Hollywood-Karriere trat Ryan Gosling schon in ersten Rollen als Kinder-Star auf. Sein gruseligster Part war damals in einer Folge der Gänsehaut-Serie aus den 90ern.

Spätestens mit Drive von 2011 wurde Ryan Gosling zum Hollywood-Inbegriff von attraktiver Coolness. Seine neueste Hit-Rolle spielt er im Mega-Erfolg Barbie als Ken, der in der realen Welt die Vorteile des Patriarchats entdeckt und nach Barbieland bringt.

Vor seinem Karriere-Durchbruch als Erwachsener spielte Gosling schon in jungen Jahren als Kinder-Darsteller in verschiedenen Serien mit. Sein schaurigster Auftritt war in einer Folge der Gänsehaut-Serie, die die beliebten Bücher von R.L. Stine in den Alptraum einer ganzen Jugend-Generation verwandelte.

Das ist Ryan Goslings extrem gruselige Gänsehaut-Folge

Die Gänsehaut-Serie brachte es von 1995 bis 1998 auf insgesamt vier Staffeln. Goslings Folge heißt auf Deutsch Die Stunde der Geister und ist die 15. Episode der 1. Staffel. In der Story spielt der spätere Barbie-Star die Hauptrolle Greg, der mit seinen Freunden in einem verlassenen Haus eine Kamera findet. Als er damit Fotos macht, zeigen sie beunruhigende Unfälle, die in der Wirklichkeit genau so eintreffen.

Zurzeit könnt ihr die Folge in Deutschland leider nirgends streamen. Vom Label Turbine ist eine Blu-ray-Box mit allen Gänsehaut-Folgen * veröffentlicht worden, die aktuell aber vergriffen ist.

Fox Kids Ryan Gosling in Gänsehaut

Kehrt Ryan Gosling als Ken in Barbie 2 zurück?

Finanziell ist Barbie der große Box Office-Hit 2023. Ein Sequel ist daher eigentlich nur eine Frage der Zeit. Offiziell angekündigt wurde Barbie 2 noch nicht. Weder Regisseurin Greta Gerwig noch die Stars Margot Robbie und Ryan Gosling haben Verträge unterschrieben. Aufgrund des derzeitigen Hollywood-Streiks der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen liegen entscheidende Entwicklungen rund um Barbie 2 vorerst auf Eis.

