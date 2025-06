28 Years Later bricht Rekord, den die Horror-Reihe in 23 Jahren nie erreicht hat

Übers Wochenende hat 28 Years Later in den USA mehr Geld an den Kinokassen eingespielt als die vorherigen Teile. Für die Zukunft der Horror-Reihe ist das ein gutes Zeichen.

Ähnlich wie die Infizierten in 28 Years Later hat Danny Boyles neuer Eintrag im Horror-Franchise auch an den US-Kinokassen regelrecht gewütet. 18 Jahre nach dem letzten Teil hat die Fortsetzung übers Startwochenende ein zufriedenstellendes erstes Ergebnis erzielt. Das sendet auch ein gutes Signal für zukünftige Pläne.

28 Years Later startet in den USA stärker als beide Vorgänger

Laut Variety konnte der Zombie-Horror in den ersten Tagen nach dem Kinostart allein in den USA 30 Millionen Dollar einspielen. Damit übertrifft der dritte Teil 28 Days Later (10 Millionen) und 28 Weeks Later (9,8 Millionen) deutlich.

Weltweit bringt es 28 Years Later laut Box Office Mojo jetzt auf ein Box-Office-Ergebnis von 60 Millionen Dollar. Damit hat der Film jetzt genau sein Produktionsbudget wieder eingespielt und ist auf einem guten Weg, finanziell ein Hit zu werden.

Wann und wie geht es nach 28 Years Later im Kino mit der Reihe weiter?

Nach dem neusten Teil der Reihe steht der Kinostart für die Fortsetzung schon fest. 28 Years Later: The Bone Temple wurde parallel zu 28 Years Later abgedreht und soll am 15. Januar 2026 in den deutschen Kinos starten. Regie führte Candyman-Regisseurin Nia DaCosta.

Generell soll 28 Years Later der Startschuss für eine neue Trilogie sein. Nach der kommenden Fortsetzung wollen Danny Boyle als Regisseur und Alex Garland als Drehbuchautor noch einen dritten Teil realisieren. Grünes Licht bekommt dieser Film aber nur, wenn 28 Years Later im Kino jetzt genug Geld einspielt.

Bisher ist Cillian Murphy in seiner Rolle als Jim noch nicht zurückgekehrt. Boyle hat schon verraten, dass er am Ende von 28 Years Later: The Bone Temple einen kurzen Auftritt haben soll. Im Mittelpunkt der Handlung soll er dann im geplanten dritten Teil stehen, falls dieser gedreht wird.