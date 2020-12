3 MCU-Filme verschoben: Aber Disney setzt mit Marvel weiter auf großes Kino

Während Warner Bros. Kinofilme gleich im Stream anbietet, bleibt Disney trotz des hauseigenen Streamingdienstes bei seiner Kino-Strategie. Allerdings kommen 3 MCU-Filme später ins Kino.

MCU-Boss Kevin Feige verkündete auf dem Investor Day von Disney zahlreiche News. Eine Flut von Marvel-Serien erwartet uns auf dem hauseigenen Streamingdienst Disney+ in den kommenden Jahren. Bei der Fülle der Ankündigungen ist allerdings eine Kleinigkeit untergangen: die neuen Kinostarts für 3 MCU-Filme.

Der Disney-Konzern stellt sich nämlich direkt gegen seinen Kollegen Warner Bros. Dieser verkündete in der letzten Woche, dass Filme des Studios wie The Suicide Squad,

Matrix 4 und Dune 2021 gleichzeitig im Stream und im Kino verfügbar sein werden. Das hat enorme Kritik ausgelöst.

Nicht nur Kinofans finden diesen Schritt nicht gut, auch prominente Filmemacher wie Christopher Nolan und James Gunn übten scharfe Kritik an den Plänen des Studios. Trotz des hauseigenen Streamingdienstes Disney+ verfolgt Disney eine andere Strategie bzw. bleibt bei der alten: Kinofilme werden zuerst im Kino veröffentlicht. Allerdings verschieben sich einige Kinostarts von MCU-Filmen, nicht nur bedingt durch die Corona-Krise.

Alle kommenden MCU-Filme und ihre Kinostarts

Hier habt ihr alle neuen US-Kinostarts im Überblick. In der Regel liegen die deutschen Starts einen Tag vor jenen in den USA. Ausnahmen gibt es aber immer.

Wie sich die neuen Veröffentlichungsdaten auf die interne MCU-Timeline auswirken, können wir noch nicht einschätzen.

Weitere Infos zu Thor 4 und Black Panther 2

Thor 4 sollte im im Februar 2022 in die Kinos kommen, wird nun aber auf den 6. Mai 2022 verschoben. Die Dreharbeiten für das 4. Thor-Abenteuer beginnen Anfang 2021. In der Besetzung werden wir viele Avengers und MCU-Beginner wie Christian Bale sehen. Da ist es nur logisch, dass Thor 4 einen Anfang-Mai-Starttermin bekommt, wo traditionell die großen MCU-Filme in Szene gesetzt werden,

Im Video zusammengefasst: Alle Marvel Projekte für Phase 4 & 5

Die Dreharbeiten zu Black Panther 2 sollten ursprünglich im März 2021 beginnen. Der tragische Tod von Chadwick Boseman verhindert dies. Regisseur Ryan Coogler wird zahlreiche Änderungen am Drehbuch vornehmen müssen, auch jene, dass T'Challa für die Black Panther-Fortsetzung nicht neu besetzt werden wird. Geplant ist aktuell ein Drehstart im Juli 2021.

Auf welchen der MCU-Filme seid ihr besonders neugierig und würdet ihn am liebsten jetzt schon sehen?