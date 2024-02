3-Stunden-Mutprobe heute erstmals im TV: Das ist der härteste Kriegsfilm, den ihr dieses Jahr im Fernsehen sehen werdet

Bei 3sat läuft am Samstag ein Kriegsfilm-Brocken, der vielen zu heftig sein dürfte. The Painted Bird reiht Grausamkeiten aneinander, die ein jüdischer Junge im Zweiten Weltkrieg durchleiden muss.

Mit Komm und sieh erschien 1985 einer der erschütterndsten (Anti-)Kriegsfilme überhaupt, in dem der Horror des Zweiten Weltkriegs durch die Augen eines 14-Jährigen geschildert wurde. Die 2019 erschienene Romanverfilmung The Painted Bird ist eine Art aktualisierte Version davon, die sich als fast noch grausamere Belastungsprobe entpuppt. 3sat strahlt den schwer erträglichen Kriegsfilm am Samstag als deutsche Free-TV-Premiere aus.

Darum geht es im Kriegsfilm-Brocken The Painted Bird

Die Handlung des Films nach dem Roman von Jerzy Kosiński dreht sich um den Jungen Joska (Petr Kotlár). Während des Zweiten Weltkriegs wird er von seinen Eltern zu seiner Tante auf einen abgelegenen Bauernhof geschickt. Die stirbt jedoch unerwartet und so will der Junge nach Hause zurückkehren. Die Reise wird jedoch zum Martyrium.

The Painted Bird ist eine knapp drei Stunden lange Tortur

Der 169-minütige Mix aus Kriegsfilm, Drama und Horrorfilm von Regisseur Václav Marhoul wird von den ersten Szenen an zu einem schwer erträglichen Gewaltexzess voller grausamer Bilder. The Painted Bird verwandelt Osteuropa zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in die Hölle auf Erden, wobei die junge Hauptfigur entweder Zeuge abscheulicher Taten wie Folter und Tiertötungen oder selbst geschunden, missbraucht und mehrfach fast dem Tod überlassen wird.

Drop-Out Cinema eG The Painted Bird

Marhouls Verfilmung überrascht immer wieder mit bekannten Stars in Nebenrollen wie Stellan Skarsgård, Udo Kier oder Harvey Keitel. Die sind aber nur flüchtige Farbkleckse auf diesem in kargem Schwarz-Weiß gedrehten Gemälde der menschlichen Abscheulichkeiten.

Wer sich beim Filmschauen mal wieder so richtig schlecht fühlen oder persönliche Grenzen austesten will, sollte dem ebenso intensiven wie unbequemen The Painted Bird eine Chance geben. So grausam und extrem zugespitzt die Ereignisse in dem Film auch sind, vom gegenwärtigen Schrecken der Realität lassen sie sich nur schwer trennen.

Wann läuft The Painted Bird im TV?

3sat strahlt den Kriegsfilm erstmals am 17. Februar 2024 um 23:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr The Painted Bird zum Beispiel bei Amazon Prime * leihen oder kaufen.

