3-Stunden-Spannungsmeisterwerk in der besten Heimkino-Edition: Sichert euch das Nolan-Epos Oppenheimer als schickes Steelbook

Bei der Oscar-Verleihung räumte Oppenheimer richtig ab und auch an den Kinokassen war Christopher Nolans Biopic ein voller Erfolg. Jetzt erscheint der Film in einer neuen Heimkino-Edition.

Wie porträtiert man einen Wissenschaftler, der für die bis dato schlimmste Waffe der Menschheitsgeschichte verantwortlich ist? Christopher Nolan hat sich an das sensible Thema gewagt und mit Oppenheimer ein preisgekröntes Meisterwerk erschaffen. Bald erscheint der mit sieben Oscars ausgezeichnete Film als Ultimate Collector's Editition im Steelbook.



Oppenheimer - Ultimate Steelbook Collector's Editition Deal Zu Amazon

3 Stunden Bonusmaterial in der Ultimate Collector's Edition von Oppenheimer

Am 21. November erscheint die neue Edition, die den Film auf 4K und Blu-ray beinhaltet, ein 52-seitiges Booklet, ein Poster, fünf Art-Cards und noch eine Blu-ray mit ganzen drei Stunden Bonusmaterial. Unter anderem erfahrt ihr, wie sich die erstklassige Star-Besetzung an die historischen und komplexen Figuren herangewagt hat. Überzeugen konnte Oppenheimer auch mit den atemberaubenden Effekten, für die ganz neue Techniken entwickelt wurden, damit sie ohne CGI möglich sind.

Erfahrt auch alles über die Entstehungsgeschichte, das Produktionsdesign, welches eine ganze Stadt nachbaute, Kostüm- und Maskenbild, sowie die Musik von Komponist Ludwig Göransson. Im Mittelpunkt stehen auch die künstlerische Vision Christopher Nolans und die verwendete 65-mm-schwarz-Film-Technik, die die Zeitlinien visuell voneinander trennt. Auch die NBC-Begleitdokumentation Das Ende aller Kriege: Oppenheimer und die Atombombe ist Teil des Bonusmaterials.

Nolan bringt Spannung ins 3-Stunden-Biopic Oppenheimer

Nolan hat mit Oppenheimer einen Genre-Mix aus Drama, Biopic und Thriller erschaffen, in dessen Zentrum der theoretische Physiker J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) steht. Um den Zweiten Weltkrieg zu beenden und Hitler zu stürzen, entwickelt er im Rahmen des Manhattan-Projekts eine übermächtige Waffe.

Während des langjährigen Prozesses wird er von General Leslie Groves (Matt Damon) und Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) streng beäugt. Und auch die Ehe mit seiner Frau Kitty (Emily Blunt) leidet immer stärker unter dem Ehrgeiz des Erfinders.

Schon in Dunkirk präsentierte uns Nolan eine eigenwillige Darstellung der verschiedenen Zeitlinien. Diese nutzt er auch in Oppenheimer, was anfangs für Verwirrung sorgen kann, gleichzeitig aber auch jede Menge Spannung in das dreistündige Biopic bringt.

Oppenheimers komplexen Charakter und sein Streben nach der Super-Waffe fängt Cillian Murphy fesselnd ein. Unvergessen bleibt die Szene, in dem ihm die Tragweite seiner Erfindung deutlich wird, die hunderttausende unschuldiger Leben, die sie gekostet hat.

Mit der neuen Ultimate Collection könnt ihr jetzt noch tiefer in die Hintergründe des Films, der historischen Aufarbeitung und die einzigartigen Techniken blicken.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.