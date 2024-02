30 Millionen verbrannt: Erste Bilder aus der Game of Thrones-Serie, die für immer im Giftschrank bleiben wird

Mit House of the Dragons startete vor zwei Jahren das erste Spin-off zu Game of Thrones. Die Bloodmoon-Serie mit Naomi Watts in der Hauptrolle werden wir dagegen niemals sehen.

Mit Game of Thrones hat HBO eine der definierenden Serien der vergangenen Dekade geschaffen. Als klar wurde, dass sich die Geschichte von Jon Snow und Co. dem Ende neigt, gab der US-amerikanische Sender die Entwicklung mehrerer Spin-offs in Auftrag. Neben House of the Dragon gehörte dazu die Serie Bloodmoon.

Lange Zeit wirkte es, als hätte HBO mit Bloodmoon einen sicheren Hit in der Hand. Nicht zuletzt wartete das Prequel mit Hollywood-Star Naomi Watts (King Kong, Mulholland Drive) in der Hauptrolle auf. Am 29. Oktober 2019 enthüllte der Sender jedoch, dass der für 30 Millionen US-Dollar gedrehte Pilot abgelehnt wurde.

Gescheiterte Game of Thrones-Serie: Erste Bilder von Naomi Watts in der Pilot-Episode von Bloodmoon

Seitdem fragen sich Fans, wie die 5000 Jahre in der Vergangenheit angesiedelte Game of Thrones-Serie ausgesehen hätte. Dank eines Instagram-Posts von Flora Moody, die im Hair- und Make-up-Department der Produktion arbeitete, haben wir nun vier Bilder, die uns hinter die Kulissen führen und Naomi Watts am Set im Kostüm zeigen.

Bloodmoon aka The Long Night sorgte im Juni 2018 erstmals für Schlagzeilen. Jane Goldman, die Drehbuchautorin von Kick-Ass, X-Men: Erste Entscheidung und Kingsman: The Secret Service, wurde mit der Entwicklung der düsteren Vorgeschichte beauftragt, die sich in den Gängen und Hallen von Casterly Rock abspielen sollte.



Einmal mehr wäre eine verheerende Hochzeit Dreh- und Angelpunkt einer Game of Thrones-Geschichte gewesen. Ein Mitglied der Familie Stark sollte mit einem Mitglied der Familie Casterly verheiratet werden. Darüber hinaus sollte die Serie den Ursprung der Weißen Wanderer erforschen und weitere Westeros-Geheimnisse lüften.

Trotz großer Namen hatte Bloodmoon nicht das Glück von Game of Thrones und scheiterte in der Pilot-Phase

Neben Watts gehörten Naomi Ackie (Star Wars 9), Sheila Atim (The Woman King), Ivanno Jeremiah (Lockwood & Co.), Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd), Denise Gough (Andor), Alex Sharp (The Trial of the Chicago 7) und Toby Regbo (Mr. Nobody) zum Cast. Bisher sind keine Bilder von ihnen aus der Serie an die Öffentlichkeit gedrungen.

An sich ist es nichts Ungewöhnliches, dass bei einem Sender wie HBO Pilot-Episoden für neue Serien bestellt werden und im Giftschrank landen, wenn die Qualität nicht stimmt. Game of Thrones ist das beste Beispiel: Der Pilot konnte die Verantwortlichen damals überhaupt nicht überzeugen und musste komplett überarbeitet werden.

Im Gegensatz zu Game of Thrones hatte der von S.J. Clarkson (Madame Web) gedrehte Bloodmoon-Pilot nicht das Glück, in die nächste Runde zu kommen. Am selben Tag, an dem HBO das Prequel offiziell beerdigte, verkündete der Sender die Produktion von House of the Dragon, die sich nun auf den Start ihrer 2. Staffel zubewegt.

Wann startet House of the Dragon Staffel 2?

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von House of the Dragon sind seit September 2023 abgeschlossen. Ein konkretes Startdatum steht noch nicht fest. Ausgehend von ersten Angaben wird die Staffel Mitte 2024 bei HBO eintreffen, hierzulande bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW. Insgesamt erwarten uns acht neue Folgen.

