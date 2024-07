671 Jahre verboten und zensiert, aber in 2 Tagen auf Netflix: Versaute Mittelalter-Serie erzählt berüchtigte Geschichte neu

Netflix veröffentlicht in Kürze die Serie The Decameron. Wie der Trailer andeutet, legt sie mit vielen schlüpfrigen Szenen ein berühmtes Skandalwerk neu auf.

Es gibt Bücher, von deren Skandalträchtigkeit Sex-Komödien oder Horror-Filme nur träumen können. Das Dekameron ist ein solches Buch. In den 671 Jahren seit der Veröffentlichung 1353 (via The Wrap ) wurde es immer wieder verboten und zensiert. Jetzt erscheint auf Netflix die Serien-Adaption The Decameron.

Darum geht's in der Netflix-Serie The Decameron

Wie die Vorlage spielt die Serie Mitte des 14. Jahrhunderts in Florenz: Um der Pest auszuweichen, flieht eine Gruppe reicher Männer und Frauen samt Gefolge aufs Land. Zum Zeitvertreib erzählen sie sich dort Geschichten, die sich um Liebesabenteuer, Macht und Klassenverhältnisse drehen. Erotik spielt häufig eine Rolle.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu The Decameron an:

The Decameron - S01 Trailer (English) HD

Das Dekameron, eine Novellensammlung des Schriftstellers Giovanni Boccaccio, stieß nicht zuletzt wegen seiner Darstellung der Kirche und des Klerus immer wieder auf Widerstand. Er drückte sich laut British Library häufig in Verboten und Zensur aus.

Inwiefern die Netflix-Adaption der skandalträchtigen Erotik seiner Vorlage nacheifern wird, bleibt abzuwarten. Der Trailer lässt eher auf eine Komödienumsetzung mit diversen anzüglichen Szenen schließen.

Wann kommt The Decameron zu Netflix?

Ganz genau können es Netflix-Abonnent:innen in Kürze herausfinden: Am 25. Juli 2024 erscheint The Decameron im Stream. Die Serie umfasst acht Folgen, die zeitgleich zur Verfügung gestellt werden. Vor der Kamera ist unter anderem Tony Hale (Arrested Development) zu sehen.

Weiterführende Links:

Podcast: 20 Serien-Highlights kommen noch 2024 zu Netflix & Co.

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. in der zweiten Hälfte des Serienjahres 2024 noch zu entdecken gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Marvel-, DC- und Star Wars-Serien sowie das heißerwartete Prequel zum Sci-Fi-Hit Dune hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Krimis, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate 2024 halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.