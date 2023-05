7 Monate lang jeden Tag Fake-Koks: Star aus Leonardo DiCaprio-Meisterwerk Wolf of Wall Street musste ins Krankenhaus

Jonah Hill hat mit Leonardo DiCaprio beim Dreh von The Wolf of Wall Street sieben Monate lang falsches Koks geschnupft. Am Ende musste er ins Krankenhaus.

Was Stars nicht alles für Strapazen auf sich nehmen. Manche verlieren für eine Rolle 30 Kilo Gewicht, wie etwa Christian Bale. Andere ziehen sich sieben Monate lang falsches Kokain durch die Nase und landen im Krankenhaus. Wie Jonah Hill im Leonardo DiCaprio-Meisterwerk The Wolf of Wall Street.

Leonardo DiCaprios Co-Star bekam von Fake-Koks Bronchitis

In der Talkshow Any Given Sunday with Bill Simmons (via YouTube ) habe er sieben Monate lang jeden Tag Vitamin D-Puder geschnieft, so Hill. Am Ende landete er mit Bronchitis für drei Wochen im Krankenhaus. Das Puder, das Kokain äußerlich ähnelt, ist zwar grundsätzlich ungefährlich. Laut dem Star habe sich die unfassbare Menge in seinen Lungen am Ende aber dennoch bemerkbar gemacht.

Hill spielt in The Wolf of Wall Street den feierwütigen Finanzbetrüger Donnie Azoff, der an der Seite von DiCaprios Jordan Belfort zu großem Reichtum gelangt. Kokain und andere Drogen haben in der Handlung des Films einen prominenten Platz.

Am Ende haben sich Jonah Hills Schmerzen gelohnt. The Wolf of Wall Street gilt vielen Fans als absolutes Meisterwerk, selbst im Gesamtwerk seines gefeierten Regisseurs Martin Scorsese (GoodFellas). Und wer nach sieben Monaten täglichem Kokainkonsum nur eine Bronchitis davonträgt, kann sich eigentlich glücklich schätzen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.