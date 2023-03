8.000 Kalorien pro Tag (!) für Deadpool 3: Wolverine-Star Hugh Jackman übertrifft alle Action-Kollegen mit seiner Extrem-Diät

Marvel-Filme erfordern unglaubliches Training. Für seine Wolverine-Rückkehr in Deadpool 3 sprengt Hugh Jackman jetzt allerdings jeden Rahmen. Er verschlingt täglich 8.000 Kalorien.

Marvel-Fans fiebern auf Deadpool 3 und die große Rückkehr von X-Men-Veteran Wolverine (Hugh Jackman) hin. Der Star ist sich der Erwartungshaltung wohl bewusst. Er trainiert für die Rolle wie noch nie. Um Muskeln aufzubauen, nimmt er 8.000 Kalorien pro Tag zu sich.

Hugh Jackman isst für Deadpool 3 ein ganzes Bankett allein

In einer Nachricht auf Twitter enthüllte er jetzt seinen täglichen Ernährungsplan.

"So sieht Muskelaufbau aus. Danke an Chefkoch Mario, der mich gesund und satt hält, während ich wieder zu Wolverine werde", erklärte der Marvel-Star. Im Bild zu sehen sind diverse Gerichte, die laut Beschriftung folgende Werte enthalten, wie Variety ausführt :

Forellenbarsch: 2000 Kalorien

Lachs aus Patagonien: 2.100 Kalorien

Zwei Chickenburger: je 1000 Kalorien

Zwei Rinderfilets: 1.100 Kalorien

Am Ende ergeben sich daraus mehr als 8.000 Kalorien pro Tag. Der normale Kalorienbedarf eines erwachsenen Mannes wird häufig mit 2.000 bis 2.500 Kalorien angegeben. Laut Variety-Bericht sucht Jackmans Programm auch unter anderen Hollywood-Stars seinesgleichen: Jonathan Majors verschlang für seine Bodybuilder-Rolle in Magazine Dreams nur 6.000 Kalorien.

Wann kommt Deadpool 3 ins Kino?

Welche unglaublichen Muskelmassen sich dann in Form von Wolverine in Deadpool 3 wiederfinden, wird sich leider erst in einiger Zeit zeigen. Der Marvel-Blockbuster soll am 6. November 2024 ins Kino kommen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

