89 Tage nach Kinostart neu bei Amazon: Der vielleicht größte Action-Film des Jahres, der 291 Millionen kostete und das sieht man in jeder Minute

Seit dieser Woche gibt es den größten Action-Film des Jahres bei Amazon und anderen Anbietern fürs Heimkino. Das 164-minütige Stunt-Spektakel mit Tom Cruise lief erst im Juli im Kino.

Andere Blockbuster wollen mit bahnbrechenden Computer-Effekten überwältigen, die Mission: Impossible-Reihe hingegen lockt seit Jahren mit einem Namen: Tom Cruise. Der Schauspieler klettert an Hochhäusern herum, hängt sich an Flugzeuge und bricht sich für unser Vergnügen schon mal einen Knöchel. Mit ähnlich aufwendigen Stunts sollte auch der neuste Beitrag zur Reihe, Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins, die Massen ins Kino locken.



So kannst du Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins daheim schauen



Knapp drei Monate später ist der wohl aufwendigste Action-Blockbuster des Jahres erstmals fürs hiesige Heimkino verfügbar. Ob sich die Investitionen von rund 291 Millionen Dollar (via Box Office Mojo ) gelohnt haben, könnt ihr jetzt von der Couch aus entscheiden.



Bei Amazon * gibt es den Film in Kauf-Version als Stream, und zwar für 16,99 Euro. Alternativ könnt ihr den Film über Google Play, YouTube, Sky, Magenta TV und andere Anbieter erwerben.

Paramount Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins

Die physische Heimkino-Veröffentlichung folgt dann am 2. November, wenn der Film von Mission: Impossible-Stammregisseur Christopher McQuarrie auf DVD, Blu-ray und UHD erscheint.

Das erwartet dich in dem Action-Film mit Tom Cruise und Rebecca Ferguson



Eine Künstliche Intelligenz ist außer Kontrolle geraten. Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein Team um Techniker Benji Dunn (Simon Pegg), Agentin Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) und Computer-Experte Luther Stickell (Ving Rhames) müssen verhindern, dass die gefährliche neue Waffe in falsche Hände gerät. Sie treffen auf alte Bekannte, wie die White Widow (Vanessa Kirby aus Fallout), aber auch eine Diebin (Hayley Atwell) ist im Spiel. Zu den Schauplätzen der Agentenreihe gehören diesmal Abu Dhabi, Rom, Venedig und sogar der Orient-Express (allerdings ohne belgischen Meisterdetektiv).

Der 164-minütige Action-Film protzt mit aufwendigen Stunts (Tom Cruise springt beispielsweise mit einem Motorrad von einer Klippe) und überraschenden Agenten-Spielchen. Die Kritiken waren überwiegend positiv, wenn auch keiner der Stunts an die Spitzen der Reihe heranreicht, die Cruise zuvor gesetzt hat.



Dead Reckoning Teil 2 ist bereits in Arbeit und sollte ursprünglich kommendes Jahr in die Kinos kommen. Da die Schauspielenden in Hollywood streiken, könnte sich das jedoch verzögern.