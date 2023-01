A Quiet Place 2 bei Netflix ist nur der Anfang: Der Sci-Fi-Horror bekommt sein eigenes Filmuniversum

A Quiet Place 2 erobert aktuell die Netflix-Charts. Das Ende der Sci-Fi-Horrorreihe ist noch lange nicht in Sicht. Neben Teil 3 erwartet uns noch zwei weitere Projekte.

Mit A Quiet Place lieferte John Krasinski nicht nur einen nervenaufreibenden Sci-Fi-Horrorfilm ab. Das endzeitliche Abenteuer, das vom Überlebenskampf einer Familie gegen furchteinflößende Monster erzählt, avancierte zum Überraschungserfolg. Drei Jahre später startete die ebenso eindrückliche Fortsetzung A Quiet Place 2.

Der Erfolg der Reihe spiegelt sich auch in der Streaming-Auswertung. Vor wenigen Tagen kam A Quiet Place 2 ins Netflix-Angebot und belagert seitdem die Top 10 der beliebtesten Filme. Doch wie geht die Geschichte weiter? Für die A Quiet Place-Zukunft ist weit mehr als Teil 3 geplant. Wir schlüsseln die einzelnen Projekte auf.

A Quiet Place 3 und alle weiteren Projekte aus dem Sci-Fi-Horror-Universum im Überblick

Bisher war A Quiet Place eine überschaubare Filmreihe. Schon bald haben wir es aber mit einem ganzen Franchise zu tun. Neben einer klassischen Fortsetzung sind diverse Ableger geplant. Sogar im Videospielbereich soll sich das Universum ausbreiten.

Die geplanten A Quiet Place-Projekte:

A Quiet Place: Day One (2024)



(2024) A Quiet Place 3 (2025)



(2025) A Quiet Place: Das Videospiel (TBA)

Das Spin-off A Quiet Place: Day One startet 2024

Bevor die Geschichte mit Teil 3 fortgesetzt wird, erwartet uns am 7. März 2024 das Spin-off A Quiet Place: Day One. Wie es der Titel unschwer erahnen lässt, haben wir es mit einem Prequel zu tun, das vom ersten Tag der Apokalypse erzählt. Lupita Nyong'o (12 Years a Slave) und Joseph Quinn (Stranger Things) spielen die Hauptrollen.

Hier könnt ihr den Trailer zu A Quiet Place 2 bei Netflix schauen:

A Quiet Place 2 - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Ursprünglich sollte Take Shelter-Regisseur Jeff Nichols die Inszenierung übernehmen und das Drehbuch schreiben. Schlussendlich wurde er von Michael Sarnoski ersetzt. Der Ausstieg von Nicholas ist zwar ärgerlich. Sarnoski, der mit seinem Regiedebüt Pig für Aufsehen sorgte, scheint dennoch ein vielversprechender Ersatz zu sein.

A Quiet Place 3 von John Krasinski startet 2025

Während in London die Dreharbeiten zu A Quiet Place: Day One laufen, läuft langsam, aber sicher auch die Vorproduktion von A Quiet Place 3 an. Paramount hat den Film für 2025 angekündigt, ein konkreter Kinostart steht allerdings noch nicht fest. Krasinski kehrt als kreativer Kopf zurück. Mehr ist noch nicht bekannt.

Ein Videospiel aus dem A Quiet Place-Universum

Beim dritten A Quiet Place-Projekt, das sich aktuell in Entwicklung befindet, handelt es sich um ein Videospiel. Vertrieben wird es von Saber Interactive. An der Produktion beteiligt sind iLLOGIKA, EP1T0ME Studios Inc. und Paramount Pictures. Erzählt wird eine völlig neue Geschichte aus dem A Quiet Place-Universum.

