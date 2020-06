A Star is Born neu bei Netflix: Bradley Cooper hat Lady Gagas Rolle gerettet

A Star is Born mit Lady Gaga gibt es jetzt zum Streamen bei Netflix. Obwohl sie eine so berühmte Sängerin ist, war ihre Verpflichtung für den Film kein Selbstläufer.

Die berauschende Neuauflage von A Star Is Born zählte zu den absoluten Film-Highlights des Jahres 2018 und erbrachte den Beweis, dass Bradley Cooper auch als Regisseur eine Menge auf dem Kasten hat. Für die weibliche Hauptrolle wurde niemand Geringeres als Lady Gaga engagiert, die zu den berühmtesten Sängerinnen überhaupt zählt. Dennoch erfolgte ihr Casting für die Musiker-Romanze keineswegs über Nacht.

Tatsächlich musste das verantwortliche Studio Warner erst einmal von Lady Gagas Leinwand-Talent überzeugt werden. Produzent Bill Gerber erzählte der Los Angeles Times von dem Prozess, der ihr am Ende zum Glück dann doch die Rolle einbrachte.

A Star is Born: Bradley Cooper kämpfte für Lady Gaga

Vor A Star is Born hatte Lady Gaga für die Horror-Anthologie American Horror Story vor der Kamera gestanden, konnte also schon Erfahrungen als Darstellerin vorweisen. Dies genügte Warner aber noch nicht, weshalb sie ein echtes Vorsprechen absolvieren sollte.

Dabei galt es vor allem, einen bestimmten Warner-Verantwortlichen zu überzeugen, der ein entscheidendes Mitspracherecht hatte. Regisseur und Co-Star Cooper war derweil seit dem ersten Treffen von Lady Gaga begeistert und tat alles, um den Film nach seinen Vorstellungen zu realisieren - mit Erfolg. Als die große Entscheidung bevorstand, ließ die Sängerin jedenfalls nichts anbrennen:

Es war nicht einstimmig, bis wir den Test machten, und als sie es sahen, dauerte es nur Sekunden, bis sie zustimmten.

Jetzt bei Netflix: Seht den deutschen Trailer zu A Star is Born

A Star is Born - Trailer (Deutsch) HD

Lady Gaga über ihr A Star is Born-Casting

Lady Gaga selbst kann übrigens durchaus Verständnis für Warners Zögern aufbringen. Aufgrund ihrer spektakulären Kostüme wissen einige Leute nicht einmal, wie sie überhaupt aussieht - dies räumt die Sängerin ohne Zögern ein. In A Star is Born hingegen war ihre natürliche Seite gefragt, von der sich Warner anscheinend erst einmal ein Bild machen wollte.

Schließlich profitierten alle Beteiligten von Lady Gagas Verpflichtung: Der Film wurde ein echter Kino-Hit und brachte beiden Hauptdarstellern eine Oscar-Nominierung ein, während sich der zentrale Song Shallow in die Gehörgänge der Fans brannte.

Kaum ein Leinwand-Paar der letzten Jahre überzeugt mit einer solchen Chemie wie Cooper und Gaga, die laut einem Bericht des Rolling Stone zu Beginn der Vorbereitungen gemeinsam Midnight Special von Creedence Clearwater Revival einspielten. Zumindest für die beiden war ab dem Moment offenbar alles klar, was die Besetzung von A Star is Born betrifft.

Podcast für Netflix-Abonnenten: Was steckt hinter dem Dark-Hype?

In diesem Streamgestöber-Check schwärmen wir über die erste deutsche Netflix-Serie Dark:

Max will in der Podcast-Folge von Moviepilots Science-Fiction- und Zeitreisen-Expertin Andrea wissen, was für sie die erste deutsche Netflix-Serie Dark so besonders macht und wie sie bei dieser komplexen Serie den Überblick behalten kann.

Hat euch Lady Gaga in A Star is Born überzeugt?