Ab heute bei Disney+: Die beste Marvel-Trilogie, die das Kino für immer verändert hat

Disney+ stockt sein Angebot an Marvel-Filmen auf. Neben Spider-Man: Homecoming und Spider-Man: A New Universe gibt es jetzt auch die beste Marvel-Trilogie überhaupt zum Streamen.

Zuletzt mischt Sam Raimi mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness das Marvel Cinematic Universe auf. Es ist nicht der erste Marvel-Film, den der Regisseur umgesetzt hat. Im Gegenteil: Raimi ist der kreative Kopf hinter den drei wegweisenden Spider-Man-Filmen, die zu Beginn der 2000er Jahre in die Kinos kamen.

Raimis Spidey-Trilogie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Superheldenfilme ins dominierende Blockbuster-Genre des 21. Jahrhunderts verwandelt haben. Auch X-Men und Blade waren an dieser Bewegung beteiligt. Schlussendlich war es jedoch Spider-Man, der mit der perfekten Formel zum Box-Office-Überflieger avancierte.

Jetzt bei Disney+: Die meisterhafte Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi mit Tobey Maguire

Mit dem Kinostart von Spider-Man: No Way Home hat sich der Kreis geschlossen: In dem Marvel-Crossover tauchte Tobey Maguires Peter Parker auf. Damit ist Raimis Trilogie ab jetzt auch offiziell ein Teil des MCU. Verknüpft durch das Multiversum kann Maguires Spider-Man jederzeit bei den Avengers vorbeischauen.

Hier könnt ihr den Trailer zum besten Teil der Trilogie schauen:

Spider-Man 2 - Trailer (Deutsch) HD

Vor drei Jahren haben wir auf Raimis Spidey-Trilogie zurückgeblickt und festgestellt, dass es seitdem keine bessere Superhelden-Trilogie gab. Selbst wenn der dritte Teil im direkten Vergleich zu den Vorgängern etwas abfällt, handelt es sich um einen starken Superheldenfilm, der die roten Fäden der Trilogie gekonnt zusammenführt.

Seit Spider-Man: No Way Home steht zudem die Frage im Raum, ob es doch noch zu einem vierten Teil kommt, nachdem dieser aufgrund kreativer Differenzen seinerzeit nie realisiert wurde. Da Maguires Spidey jetzt offiziell zum MCU gehört, wäre Spider-Man 4 durchaus möglich. Nicht zuletzt hat sogar Raimi sein Interesse bekundet.

Welche Marvel-Trilogie findet ihr am besten?