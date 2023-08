Ab heute bei Disney+: Eine der besten Serien der letzten Jahre geht endlich weiter und tötet einen Marvel-Helden gleich zweimal

Only Murders in the Building ist einer der größten Serien-Hits von Disney+. Jetzt kehrt die Krimikomödie mit Staffel 3 inklusive Meryl Streep und Paul Rudd als Gaststars zurück.

Ihr interessiert euch auch nur ansatzweise für Serien? Dann gibt es für euch an einer der besten Serien der letzten zwei Jahre kein Vorbeikommen. Die Rede ist natürlich von der fantastischen Krimikomödie Only Murders in the Building, die Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez als True Crime-Podcaster:innen in komplexe Mordfälle verstrickt und dabei mit jeder Menge Witz und Herz auftrumpft.

Jetzt geht es endlich weiter. Seit dem 8. August sind die ersten beiden Folgen von Staffel 3 bei Disney+ verfügbar *. Die restlichen acht Episoden folgen wöchentlich, immer dienstags. Diese überraschen mit geballter Star-Power und dem doppelten Mord an einem Marvel-Helden.



Only Murders in the Building bei Disney+ begeistert in Staffel 3 mit Hollywood-Ikone und Marvel-Star

In Only Murders in the Building führt die gemeinsame Faszination für True Crime-Podcasts das Theater-Genie Oliver (Short), den vergessenen TV-Star Charles (Martin) sowie die Millennial Mabel (Gomez) zusammen. Da in ihrem New Yorker Apartment-Komplex gerne mal gemordet wird, werden sie selbst zu Podcast-Detektiv:innen. Dabei stehen nicht nur schräge Mordfälle und schrullige Verdächtige im Fokus, sondern auch die rührende Freundschaft der drei Hauptfiguren.

Schaut hier den Trailer zu Only Murders in the Building Staffel 3:

Only Murders in the Building - S03 Trailer (English) HD

In Staffel 3 erhält das Podcast-Trio nun prominente Unterstützung von namhaften Stars. Neu dabei sind unter anderem Hollywood-Legende Meryl Streep, Marvel-Ant-Man Paul Rudd sowie Ashley Park (Emily in Paris) und Jesse Williams (Grey's Anatomy). Vor allem Rudd spielt in den neuen Folgen eine tragende Rolle. Es muss nämlich der Mord an seinem Charakter aufgeklärt werden.

Disney+ Paul Rudd als schmieriger Ben Gilroy

Paul Rudd spielt den arroganten Schauspieler Ben Gilroy, der die Hauptrolle in dem Theaterstück "Death Rattle" spielt, welches von Oliver am Broadway inszeniert wird. Bei der Premiere bricht der Star aber zusammen und scheint vergiftet worden zu sein. Doch die Serie überrascht mit einem Twist. Der totgeglaubte Ben überlebt – nur um dann durch einen Sturz in einen Aufzugschacht gleich nochmal ermordet zu werden.

Das Theater-Ensemble bringt natürlich so einige Verdächtige mit sich, die das Chaos-Trio ganz genau unter die Lupe nehmen muss, um den Mörder oder die Mörderin zu finden. Und was Meryl Streep als erfolglose (!) Schauspielerin Loretta Durkin mit all dem zu tun hat? Das könnt ihr in Staffel 3 auf Disney+ selbst herausfinden.

Mehr zu Only Murders in the Building und den besten August-Serienstarts könnt ihr im Podcast hören

