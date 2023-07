Die 20 bisher besten Serien 2023: Platz 1 schrieb TV-Geschichte und ist trotzdem viel zu unbekannt

Welche sind die besten Serien des Jahres 2023? Das Moviepilot-Team hat die Top 20 aus den unzähligen Serienstarts der ersten Jahreshälfte bei Netflix, Amazon und mehr gewählt.

Das Jahr ist halb rum und hinter uns liegen schon Hunderte von Serienstarts, die Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon und Disney+ sowie die TV-Programme fluteten. Aber welche Serien sind eure Zeit überhaupt wert? Welche Serien-Blockbuster und Geheimtipps gehören auf jede Watchlist? Wir haben die 20 besten Serien des ersten Halbjahres 2023 gewählt. Besonders interessant: Netflix hat es dabei nur mit einer Serie knapp in die Top 10 geschafft.

Wie entstand die Liste der 20 besten Serien 2023?

Wie bei den Jahresend-Toplisten (hier findet ihr die besten Serien 2022 und die besten Filme 2022) wurden im Moviepilot-Team Einzellisten mit persönlichen Top 10s aus der ersten Jahreshälfte erstellt. Insgesamt 49 verschiedene Serien wurden nominiert. Bei der Auswertung der Listen gab es ein paar Kriterien und Regeln:

Voraussetzung für die Serien war ein deutscher Streaming- oder TV-Start zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 30. Juni 2023.



Auf den Top 10-Listen wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Alle Punkte wurden für das finale Ranking zusammengerechnet. Bei einem Gleichstand zählt erst die Anzahl der Nennungen, dann die Anzahl der Erstplatzierungen.

Die besten Serien 2023 bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr – Platz 20 bis 11

Einige Serien-Favoriten der Moviepilot-Redaktion haben den Einzug in die Top 10 gerade so verpasst. Diese belegen mit knappen Abständen die Plätze 20 bis 11:



Die besten Serien 2023 – Platz 10: Beef

Netflix Beef

Die Netflix-Serie Beef hebt einen Verkehrsstreit auf ein ganz neues Level der Eskalation. Die Karrierefrau Amy (Ali Wong) muss immer perfekt sein. Dannys (Steven Yeun) Leben hingegen ist ein einziger Kampf. In ihrem gegenseitigen Hass finden sie das ideale Ablassventil für den Stress, dem sie tagtäglich ausgesetzt sind – und reißen dabei alle Menschen in ihrem Umfeld mit in den Abgrund. Das Resultat begeistert als bitterböser Mix aus intensiven Wendungen, schwarzem Humor und emotionalem Tiefgang. Für uns ist Beef die bisher größte Netflix-Überraschung des Jahres.

14 Punkte

Beef streamt bei Netflix

Die besten Serien 2023 – Platz 9: Extraordinary

Disney+ Extraordinary

Mit Extraordinary zeigt uns Disney+, was das überfüllte Superhelden-Genre auch abseits von Marvel und DC bieten kann, wenn bekannte Formeln aufgebrochen werden. Der Mix aus britischer Cringe-Comedy und Hangout-Sitcom erschafft eine Welt, in der alle Menschen Superkräfte bekommen. Nur die Mittzwanzigerin Jen (Máiréad Tyers) gehört nicht dazu. Mit ihren WG-Mitbewohner:innen taumelt sie durch die Lebenskrise und von einer schrägen Situation in die nächste. Die große Stärke der Serie sind jedoch die kuriosen und oft völlig alltagsuntauglichen Superkräfte – wie die Kraft, alles in ein PDF zu verwandeln.

14 Punkte, eine Erstplatzierung

Extraordinary streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2023 – Platz 8: Yellowjackets Staffel 2

Showtime Yellowjackets

Was passiert, wenn eine Mädchen-Fußballmannschaft mit dem Flugzeug in der Wildnis abstürzt und dort eineinhalb Jahre überleben muss? Richtig, moralischer Verfall und Kannibalismus! Die Mystery-Thriller-Serie Yellowjackets erforscht ihre Geschichte auf zwei Zeitebenen: In den 90ern und in der Gegenwart, wenn die Figuren von den Traumata und übernatürlichen Erlebnisse aus der Vergangenheit wieder eingeholt werden. Staffel 2 taucht noch tiefer in die verstörenden Mysterien ein und begeistert erneut mit dem fantastischen Cast rund um Melanie Lynskey und Christina Ricci.

17 Punkte

2 Staffeln Yellowjackets streamen bei Paramount+ *

Die besten Serien 2023 – Platz 7: Atlanta Staffel 4

Disney+ Atlanta

Eine der besten Serien der letzten Jahre ist dieses Jahr auf Disney+ zu Ende gegangen. Das von Donald Glover erdachte Serien-Phänomen Atlanta triumphiert auch in Staffel 4 wieder mit kreativen und bizarren Geschichten. Egal ob eine Fake-Doku über den ersten Schwarzen Disney-CEO, bitterböse Medien-Satire oder das surreale Finale: Jede Folge ist ein kleines Kunstwerk. Mit welcher Leichtigkeit Atlanta Genre-Grenzen sprengt, ist immer wieder faszinierend.

18 Punkte

Alle 4 Staffeln Atlanta streamen bei Disney+ *

Die besten Serien 2023 – Platz 6: Poker Face

Peacock Poker Face

Bullshit! Der Catchphrase von Natasha Lyonnes Hobby-Detektivin aus dem Serien-Hit Poker Face hat sich in den letzten Monaten ins popkulturelle Gedächtnis eingebrannt. In bester Columbo-Manier kreierte Serienschöpfer Rian Johnson nach Knives Out und Glass Onion eine fantastische Howcatchem-Krimiserie, die mit ihrer klassischen Fall-der-Woche-Struktur ein wohlig-nostalgisches Seriengefühl heraufbeschwört. Lyonnes menschgewordener Lügen-Detektor kann uns gerne noch viele weitere Staffeln lang begeistern.

19 Punkte

Poker Face streamt bei WOW *

Die besten Serien 2023 – Platz 5: Daisy Jones and The Six

Amazon Daisy Jones and the Six

Das fiktive Musik-Biopic Daisy Jones and The Six beleuchtet die Erfolgsgeschichte einer Rock-Band in den 1970er Jahren von ihrem kometenhaften Aufstieg bis zur plötzlichen Trennung. Begleitet wird die authentische und oft herzzerreißende Geschichte von Sucht, Liebe und Verlangen. Darüber hinaus entzückt die Karriere der Musik-Stars Daisy (Riley Keough) und Billy (Sam Claflin) mit einem fantastischen Ohrwurm-Soundtrack, den wir Monate später immer noch nicht aus dem Kopf bekommen. Ein weiterer Erfolg aus Reese Witherspoons Serien-Imperium.

21 Punkte

Daisy Jones and The Six streamt bei Amazon Prime Video *

Die besten Serien 2023 – Platz 4: Ted Lasso Staffel 3

Apple TV+ Ted Lasso

Die beste, witzigste und wichtigste Wohlfühlserie Ted Lasso beendete ihre Geschichte mit Staffel 3. Auch wenn die (vorerst) finale Premiere League-Saison des AFC Richmonds nicht mehr ganz die Höhenflüge früherer Folgen erreicht, begeistert Ted Lasso immer noch mit liebenswerten Charakteren und einer großen Portion Herzlichkeit und Menschlichkeit.

25 Punkte

Alle 3 Staffeln Ted Lasso streamen bei Apple TV+

Die besten Serien 2023 – Platz 3: Jury Duty

Amazon Jury Duty

Eigentlich dachte Ronald Gladden, er würde im Rahmen einer Dokumentation seine bürgerliche Pflicht als Geschworener erfüllen. Und plötzlich findet er sich in einer bizarren Gerichts-Show wieder. Was er nämlich nicht weiß: Alle Prozessbeteiligte sind Schauspieler:innen – mit dabei X-Men-Star James Marsden. Die Reality-Show Jury Duty ist aber keine klassische Versteckte-Kamera-Show, sondern entwickelt sich überraschend zu einer witzigen Workplace-Sitcom, in der die Darstellenden ihre liebevoll ausgearbeiteten und kauzigen Figuren fast 24 Stunden am Tag leben.

31 Punkte

Jury Duty streamt bei Amazon Freevee

Die besten Serien 2023 – Platz 2: The Last of Us

HBO The Last of Us

Mit The Last of Us haben HBO sowie Serienschöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann endlich eine Videospiel-Adaption geschaffen, die der Vorlage mehr als würdig ist. Gemeinsam mit Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) durchstreiften wir die postapokalyptischen USA, fürchteten uns vor gefährlichen Cordyceps-Clickern und ließen uns mehrfach das Herz brechen. The Last of Us war ein Serien-Ereignis, dem sich kaum jemand entziehen konnte. Für uns gab es dieses Jahr bisher nur eine Serie, die das noch toppen konnte.

64 Punkte, 2 Erstplatzierungen

The Last of Us streamt bei WOW *

Die besten Serien 2023 – Platz 1: Succession Staffel 4

HBO Succession

Das HBO-Drama Succession hat Fernsehgeschichte geschrieben. Nach 4 Staffeln endeten die Intrigen, Anfeindungen und Machtkämpfe der Medienfamilie Roy mit bittersüßer Grausamkeit und so, wie es die Charaktere verdient haben. Das Finale lieferte eine perfekte Folge nach der anderen ab. Und keine andere Serie hat uns in den vergangen Monate so mitgerissen wie Succession.

Ob es in den kommenden Monaten noch eine andere Serie schaffen wird, dieses meisterhafte Serien-Erlebnis zu übertrumpfen?

72 Punkte, 6 Erstplatzierungen

Alle 4 Staffeln Succession streamen bei WOW *

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juli-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind drei große Fantasy-Rückkehrer bei Netflix und Amazon sowie ein Sci-Fi-Epos, das kaum jemand kennt. Neben Geheimtipps gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Futurama und Sylvester Stallones eigene Reality-Show.

