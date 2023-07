Die 92 besten neuen Serienstarts im August 2023 – bei Netflix, Amazon & im TV

Der neue Monat bringt massig Serien-Neuheiten, wie One Piece und das The Blacklist-Finale. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Starttermine im August bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr.

Nach über 100 Juli-Serienstarts gibt es im August 2023 zwei der größten Serien-Blockbuster des Sommers zu bestaunen. Auf Netflix startet die mit Spannung erwartete Netflix-Adaption von One Piece und bei Disney+ können sich Star Wars-Fans mit Ahsoka in ein neues Rebels-Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxie stürzen. Freut euch zudem auf das große The Blacklist-Finale, die Rückkehr der drittbesten Serien 2022 und vieles mehr.

Im August können Serienfans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr wieder unglaubliche viele Neuheiten entdecken. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im August als Liste erstellt.



Einer der besten Serien 2022 ist zurück! Schaut den Trailer zu The Bear Staffel 2

The Bear - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die Netflix-Realverfilmung One Piece liefert schräge Piraten-Fantasy-Abenteuer

One Piece - S01 Trailer (Deutsch) HD

200 Millionen teure Science-Fiction-Serie kehrt mit Staffel 2 zurück

Infiltration - Staffel 2 Trailer (Deutsche UT) HD

Podcast: Die derzeit 23 besten Serien 2023 bei Netflix & Co.

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken? Wir haben für euch die 23 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2023 gekürt:

Unter anderem folgende Serien-Highlights sind mit dabei: 1923, Abbott Elementary, Arnold, Atlanta, Cunk on Earth, Daisy Jones and The Six, Silo, Ted Lasso, The Night Agent und Yellowjackets.