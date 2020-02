Ab heute bei Netflix: Der Ghibli-Marathon beginnt mit einem Meisterwerk

Chefredakteurin von Moviepilot, sozialisiert von Gerippchen Unsterblich, David Lynch und Kirk aus Stars Hollow. Einziges Redaktionsmitglied, welches Mathe mag. Wertet deshalb am liebsten Daten aus.

Ab heute gibt es die abenteuerliche Suche nach dem sagenumwobenen Schloss im Himmel auf Netflix. Der Anime-Klassiker von Hayao Miyazaki aus dem Hause Ghibli lohnt sich auch 34 Jahre nach dem Start.

Die Nachricht, dass Netflix einen Deal mit dem Studio Ghibli abgeschlossen hat und 21 Filme des Studios beim Streamingdienst landen, sorgte unter Fans für wahre Freude. Wir nutzen die Gelegenheit, um euch jeden Tag einen der Ghibli-Animes ans Herz zu legen und beginnen mit Das Schloss im Himmel. Und wer kann da besser zu Wort kommen als die Fans selbst, also ihr.

Was passiert in Das Schloss im Himmel?

Bei Das Schloss im Himmel handelt es sich um den ersten Film der Animelegende Hayao Miyazaki im neugegründeten Ghibli-Studio. Erzählt wird nicht nur von der Freundschaft eines Mädchen und eines Jungen, sondern auch von der komplexen Beziehung zwischen Mensch, Natur und Technik.

Sheeta ist eine Waise und im Besitz eines magischen Kristalls. Dieser steht in Verbindung zum legendären Himmelskönigreich Laputa. Aber eine eine Bande Luftpiraten und der böse Musca wissen um das Geheimnis des Steines. Natürlich wollen sie ihn ihren Besitz bekommen.

Gemeinsam mit dem Jungen Pazu macht sich Sheeta auf, dass Geheimnis des Steines zu ergründen. Sie erleben auf der Flucht vor ihren Verfolgern einige Abenteuer und finden den Weg zu den Ruinen des alten Königreichs. Schließlich müssen sie gegen Musca kämpfen, der mit aller Gewalt Laputa beherrschen will.



Die Moviepilot sind begeistert von Das Schloss im Himmel

Das Schloss im Himmel ist bereits 34 Jahre alt, hat aber nichts an seiner Schönheit verloren. Das sehen auch viele, genau genommen 5.260 Moviepiloten so, die dem Ghibli-Film im Durchschnitt eine 7,6455 verpassen. Folgenden Kommentar können wir deshalb nicht toppen.

Genial. Meisterwerk. Unendlich gut. Großartig. Magisch. Faszinierend. Fesselnd. Einzigartig. Packend. Super. Spannend. Lustig. Tragisch. Mitreißend. Grandios. Toll. Sensationell. Fein. Dufte. Sahne. Phänomenal. Miyazaki eben.

(VisitorQ - 9,5 von 10 Punkten)

Wer sich bei Netflix das Ghibli-Gesamtwerk anschauen will, der sollte mit Das Schloss im Himmel beginnen. Am Werk von Hayao Miyazaki zeigt sich schon alles, was die Animes des japanischen Studios ausmacht.



Gelungener Animationsfilm mit einem Mix aus Sci-Fi, Abenteuer und Kinderfilm. Lustige Charaktere, fesselnde Story und gewaltige Aufnahmen machen den Film zu einem Schmankerl, der stellenweise aber auch in "schwere Kost" für Kinder ausfällt.

(Manschi - 8,5 von 10 Punkten)

Das Schloss im Himmel ist ab dem 01. Februar 2020 bei Netflix verfügbar. Weitere sechs Ghibli-Filme sind ebenfalls ab diesem Datum dort zu sehen. Im März und April folgen weitere Filme. Für Netflix ist der Ghibli-Deal enorm wichtig, um sich vor dem Start von Disney+ noch breiter aufzustellen.

Schaut jeden Tag vorbei, wir stellen euch die Animes kurz vor und schauen darauf, wie die Moviepiloten die Filme aufgenommen haben.

Habt ihr Das Schloss im Himmel schon gesehen? Was sagt ihr zu den Ghibli-Netflix-Deal?