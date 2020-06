Ab heute bei Netflix: Neue Folgen Rick and Morty - mit einem Haken

Die neuen Folgen Rick and Morty aus der 4. Staffel kommen heute schon zu Netflix. Der Streamingdienst lässt Fans, die alles sofort sehen wollen, aber noch etwas zappeln.

In Rekordzeit schafft es die 4. Staffel Rick and Morty zu Netflix Deutschland. Zwischen der Originalausstrahlung im deutschen Raum bei Sky Ticket und dem Start bei Netflix liegen nur etwas über 2 Wochen. Zunächst verkündete der Streamingdienst den 17. Juni als Start, in der App wurde das Datum aber auf den 16. Juni korrigiert. Also ist es heute schon so weit. Die neuen Folgen sind bereits online!

Für diese ungewohnte Schnelligkeit zahlen Fans aber einen hohen Preis: Netflix nimmt zunächst nur 5 der insgesamt 10 Episoden aus Staffel 4 auf.

Rick and Morty Staffel 4 bei Netflix: Diese Folgen seht ihr sofort zum Start

Folge 1: Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat

Hat gar nicht so viel zu tun mit Live Die Repeat, dem Tom Cruise-Film. Rick und Morty gelangen an Kristalle, die ihnen ihren Tod zeigen und die Entscheidungen, die dafür nötig sind, einfach ausgedrückt.

Folge 2: The Old Man and the Seat

Es geht um eine Alien-Dating-App und Ricks heiligen, perfekten Toilettenort, der von einem Unbekannten benutzt wurde.

Easter Egg: Rick and Morty spielt auf Guardians of the Galaxy 2 an

Folge 3: One Crew Over the Crewcoo's Morty

Eine wendungsreiche Folge, an die ihr ab jetzt immer werdet denken müssen, wenn ihr Heist-Filme wie Ocean's Eleven schaut. One Crew Over the Crewcoo's Morty ist die ultimative Heist-Parodie.

Folge 4: Claw and Hoarder: Special Ricktim's Morty

Morty wünscht sich von Rick einen Drachen und kriegt ihn auch endlich, muss aber feststellen, dass er es mit einem desillusionierten Wesen zu tun. Ihr seht hier außerdem die verrückteste Sexszene der Staffel.

Folge 5: Rattlestar Ricklactica

Rick und Morty stoßen auf einen Schlangenplaneten und Morty löst mal wieder eine Kette unglücklicher Ereignisse aus, die zu einem Weltenkrieg führen.

Auf diese Rick and Morty-Folgen müsst ihr noch warten

Folge 6: Never Ricking Morty

Never Ricking Morty Folge 7: Promortyus

Promortyus Folge 8: The Vat of Acid Episode

The Vat of Acid Episode Folge 9: Childrick of Mort

Childrick of Mort Folge 10: Star Mort: Rickturn of the Jerri

Wann Netflix auch die übrigen 5 Folgen aufnehmen wird, ist leider nicht bekannt. Allzu lange wird der Streamingdienst euch voraussichtlich aber nicht warten lassen. Unten im Trailer könnt ihr schon einen Blick auf die zweite Hälfte werfen. Außerdem sind sämtliche Folgen weiterhin bei Sky Ticket abrufbar .

Podcast für Sci-Fans: So gut ist Rick and Morty

In dieser Minifolge von Streamgestöber sprechen wir über den Animations-Bulldozer Rick and Morty. Die Sci-Fi-Serie ist zwar häufig abstoßend, hat aber geniale Ideen bei der Erforschung der Viele-Welten-Interpretation.

Viele Sci-Fi-Fans (Andrea) wenden sich schon nach den ersten Minuten wieder ab, andere (Hendrik) bleiben gebannt dran. Erfahrt im Podcast, warum sich Rick and Morty manchmal anfühlt, als würde Christopher Nolan einen versoffenen WG-Abend mit Seth Rogen verbringen.



