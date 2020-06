Für Rick & Morty-Fans: Die besten Animationsserien für Erwachsene bei Netflix & Co.

Bei Netflix gibt es neue Folgen von Rick and Morty. Deshalb sprechen wir im Podcast über die besten Animationsserien für Erwachsene, von Klassikern wie South Park bis zu aktuellen Tipps.

Seit gestern gibt es neue Folgen von Rick and Morty bei Netflix. Die schrägen Science-Fiction-Abenteuer von Opa und Enkel gehören zu den derzeit erfolgreichsten Animationsserien und das obwohl die Serie eigentlich nichts für Kinder ist. In der neuen Folge von Streamgestöber nehmen wir deshalb Rick and Morty und Co. mal genauer unter die Lupe.

Welche sind die besten Animationsserien für Erwachsene? Mit meinen Kollegen Max und Hendrik diskutiere ich eine Auswahl aktueller Serien, die man in Deutschland streamen kann. Wir blicken aber auch zurück auf den Boom des Genres, der in den 90er Jahren mit Beavis and Butt-Head, South Park und Family Guy seinen Lauf nahm.

Eines vorweg: Anime haben wir aus Gründen der Übersichtlichkeit außen vor gelassen. Für dieses Thema lohnt sich nämlich ein extra Podcast.

Holt euch Mehr Moviepilot! Wenn ihr noch mehr Streamgestöber und heiße Streaming-Tipps wollt, dann gibt es jetzt Mehr Moviepilot für euch: Unterstützt uns bei Steady und erhaltet Zugang zu unserem Premium-Feed mit exklusiven Bonus-Folgen unseres Podcasts.

Jetzt reinhören: Das sind die besten Animationsserien für Erwachsene

00:02:05 - Streaming-Tipps (Da 5 Bloods, Little Fires Everywhere, Lenox Hill)

00:11:47 - Animationsserien für Erwachsene: Family Guy, South Park und die Klassiker

00:32:50 - F is for Family, Big Mouth, BoJack Horseman

00:48:27 - Futurama, Rick and Morty, Final Space, Love Death & Robots, Enthüllungen zu Mitternacht, Undone, Archer

Rick and Morty und Co.: Animierte Serien für Erwachsene boomen

Animationsserien für Erwachsene können brutal sein, ernste Themen aufgreifen oder die Grenzen des guten Geschmacks ausloten. Es gibt blutige Parodien wie Archer, vulgäre und doch ernste Familientherapien à la F is for Family und überraschend ernste Sci-Fi-Storys der Marke Final Space.

Mehr zum Thema: Vor Rick and Morty Staffel 4 bei Netflix: Final Space ist der ideale Ersatz

© Cartoon Network Mooncaaake!!! (Mitte)

Für Animationsfans ist der aktuelle Streaming-Markt ein Paradies in Sachen Vielfalt und Auswahl. Deswegen wollen wir euch im Podcast einige Tipps für Serien ab 12 und aufwärts geben, mit denen vor allem ältere Zuschauer etwas anfangen können. Wo die jeweiligen Shows streamen, erfahrt ihr in der Folge natürlich auch.

Podcast-Nachschub für Animationsfans

Wir haben in Podcasts bereits intensiver über Rick and Morty und andere Animationstemen gesprochen:

© Moviepilot Jenny, Hendrik und Max sprechen über Animationsserien für Erwachsene

Die Podcast-Stimmen: Jenny Jecke (@gafferlein ), Hendrik Ruben Busch (@hokkaidokuerbis ) und Max Wieseler (@Wieselmax ).

Streamgestöber gibt es bei den Podcast-Apps eures Vertrauens. Wir freuen über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer & Co. und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei iTunes bzw. Apple Podcasts .

Schickt uns Feedback und Themenwünsche für Streamgestöber

Bei Streamgestöber seid ihr dazu angehalten, mitzumachen. Schickt uns eine Sprachnachricht, was ihr derzeit bei Netflix, Disney+, Amazon Prime & Co. streamt. Sendet die Sprachnachricht oder einen schriftlichen Kommentar an podcast[at]moviepilot.de. Mit etwas Glück landet ihr in einem der nächsten Podcasts.

Welche Animationsserien für Erwachsene würdet ihr weiter empfehlen?