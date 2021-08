Ab morgen neu bei Amazon Prime: Außergewöhnlicher Horrorthriller steigert Psycho-Alptraum bis zur Eskalation

Bei Amazon Prime könnt ihr ab Donnerstag Steven Soderberghs Unsane streamen. Der iPhone-Horrorthriller ist eine Genre-Achterbahnfahrt, die von psychotischer Beklemmung in brutalen Terror führt.

Nachdem Regie-Chamäleon Steven Soderbergh schon vor Jahren sein Karriereende ankündigte, dreht der Amerikaner trotzdem immer noch fleißig Filme. Einer davon ist der fiese Psychothriller Unsane - Ausgeliefert, den Soderbergh als außergewöhnliches Stilmittel mit einem iPhone gefilmt hat. Den Horror-Albtraum könnt ihr ab Donnerstag bei Amazon Prime im Abo* streamen.

Unsane fesselt als visuell außergewöhnlicher Psychothriller mit Horror-Eskalation

Steven Soderberghs Film handelt von Sawyer Valentini (Claire Foy), die nach einer traumatisierenden Stalker-Vergangenheit von Boston nach Pennsylvania zieht. Hier sucht sie Hilfe bei einer Psychiaterin, von der sie in eine Klinik zwangseingewiesen wird. Hier werden die Ereignisse von Tag zu Tag immer beklemmender und verwirrender, als Sawyer glaubt, in einem der Pfleger ihren Stalker erkannt zu haben.

Mit einem Mix aus psychotischem Horror, der lange mit der psychischen Verfassung der Hauptfigur spielt, sowie schwarzem Humor und absurden Wendungen gestaltet Soderbergh Sawyers unfreiwilligen Klinikaufenthalt als fesselnde Genre-Achterbahnfahrt. Dabei nutzt der Regisseur die iPhone-Kamera für außergewöhnliche Bilder, die die klaustrophobisch-psychotische Wirkung der Handlung verstärken.

Auch wenn Unsane nicht komplett anders wirkt als vergleichbare Filme, entfaltet er durch die Smartphone-Einstellungen trotzdem eine ungeschliffene Ausstrahlung, die viele Szenen nochmal fremdartiger wirken lässt. Anstelle eines bis zum Ende durchgezogenen Verwirrspiels, ob Sawyer klar bei Verstand ist oder diesen schon lange verloren hat, beantwortet der Regisseur diese Frage außerdem überraschend früh, um sich in einem langgezogenen Finale nochmal so richtig auszutoben.

Zusammen mit der starken Leistung von Claire Foy setzt Soderbergh ein psychopathisches Duell in Gang, das Opfer- und Täterrollen wild wechselt. Wer will, kann Unsane auch als Kritik am US-Gesundheitssystem lesen, das Menschen so lange zu Kranken macht, bis die Versicherung nicht mehr zahlt. Viel besser funktioniert der Film aber als Genre-Beitrag, der mit außergewöhnlichen Bildern, fiesen Wendungen und einer brutalen Eskalation gegen Ende besticht.



