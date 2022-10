Ab morgen zum Streamen: Der bisher beste deutsche Netflix-Film könnte sogar den Oscar gewinnen

Mit Im Westen nichts Neues startet morgen die große deutsche Oscar-Hoffnung bei Netflix. Die Neuverfilmung des gleichnamigen Romans ist das bisher beste hiesige Original des Streaming-Diensts.

Nachdem sie vor drei Wochen bereits in den Kinos startete, trifft die Romanverfilmung Im Westen nichts Neues auch bei Netflix ein. Der Kriegsfilm basiert auf der gleichnamigen Literaturvorlage von Erich Maria Remarque, die bereits zwei Mal in Form bewegter Bilder adaptiert wurde. Nun erzählt Regisseur Edward Berger die Geschichte.

Im Westen nichts Neues handelt von deutschen Soldaten, die im ersten Weltkrieg an der Westfront kämpfen. Sie wollen Paris einnehmen, stecken aber im Schützengraben fest. Remarques schonungslose Geschichte über die Aussichtslosigkeit und Sinnlosigkeit des Krieges ist über 90 Jahre nach ihrem Erscheinen immer noch aktuell.

Im Westen nichts Neues bei Netflix: Ein niederschmetternder Kriegsfilm geht ins Oscar-Rennen

Genauso wie in Remarques Vorlage befindet sich in Bergers Verfilmung der junge Soldat Paul Bäumer (Felix Kammerer) im Mittelpunkt der hoffnungslosen Ereignisse. Anfangs ist er komplett der kriegstreiberischen Propaganda des deutschen Kaiserreichs verfallen ist. An der Front erwarten ihn jedoch keine Helden, sondern nur Leiden und Tod.

Hier könnt ihr den Trailer zu Im Westen nichts Neues schauen:

Im Westen nichts Neues - Trailer (Deutsch) HD

Berger hat einen aufwendigen wie eindrucksvollen Kriegsfilm gedreht, der alle bisherigen deutschen Netflix-Originale in den Schatten stellt. Kein Wunder, dass Im Westen nichts Neues für Deutschland ins Oscar-Rennen geht. Mit etwas Glück findet sich der Film im Januar unter den Nominierten für den Besten internationalen Film wieder.

Auch im Oscar-Rennen: Die Schweiz hat den Berlinale-Beitrag Drei Winter für die Oscars 2023 in Position gebracht. Österreich tritt derweil mit dem unkonventionellen wie herausragende Sisi-Biopic Corsage von Marie Kreutzer an.

Bereits zum Kinostart von Im Westen nichts Neues haben wir uns mit Schauspieler Albrecht Schuch zum Interview zusammengesetzt, um über das Netflix-Großprojekt zu reden. Schuch, der in dem Film den Soldaten Stanislaus Katczinsky verkörpert, erzählte von den kräftezehrenden Dreharbeiten und seiner Interpretation des Stoffs.

Im Westen nichts Neues ist eine intensive Filmerfahrung, die uns zwischen Schlamm und Dreck die Verzweiflung der Menschen spüren lässt. Gleichzeitig wartet der Film mit einer Ergänzung auf, die dem Kriegstreiben auf dem Schlachtfeld einen spannenden Kontrast gegenüberstellt, der die Geschichte um weitere Facetten erweitert.

Im Westen nichts Neues erscheint morgen, am 28. Oktober 2022, bei Netflix.

