Abgefahrener Sci-Fi-Mindfuck: Fast vergessene Netflix-Serie kehrt im ersten Trailer endlich zurück

Nach über drei Jahren kehrt die großartige Sci-Fi-Serie Matrjoschka bei Netflix zurück. Der erste Trailer entfacht wieder unterhaltsames Chaos zwischen Zeit und Raum.

In der ersten Staffel von Netflix' Matrjoschka merkt die New Yorkerin Nadia (Natasha Lyonne) nach einem tödlichen Unfall, dass sie in einer Zeitschleife gefangen ist. Dadurch entspinnt sich ein surreales Chaos, das mein Kollege Max damals als cleveren, tiefgründigen, schockierenden, verrätselten und verdammt lustigen Zeitreise-Spaß gefeiert hat.

Lest auch den kompletten Serien-Check zu Netflix' Matrjoschka



Jetzt ist der erste Trailer zur 2. Staffel der Netflix-Serie erschienen, in dem Natasha Lyonnes ruppige Protagonistin weiter ins Chaos gerät.

Schaut hier den Trailer zur 2. Staffel Matrojoschka mit deutschen Untertiteln:

Matrjoschka - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Matrjoschka Staffel 2 verspricht wieder einen unterhaltsamen Sci-Fi-Trip

Der Trailer zur Fortsetzung der Netflix-Serie verspricht erneut eine abgefahrene Reise durch Raum und Zeit. Diesmal landet Nadia in den 80ern, wo sie auf einige schräge Charaktere trifft und sich weiter als selbsternannte Zeit-Gefangene zurechtfinden muss.

Wann kommt die 2. Staffel von Matrjoschka zu Netflix?

Die 20 besten Serienstarts im April: Von Better Call Saul bis LOL

Matrjoschka Staffel 2 kommt amNetflix. Fans dürfen sich auch 7 neue Folgen mit einer Laufzeit von jeweils ca. 30 Minuten freuen.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zur Frühlingszeit im April bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.