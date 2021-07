Absolute DC-Katastrophe heute im TV: Ryan Reynolds hasst nichts so sehr wie diesen Film

Bevor Ryan Reynolds mit Deadpool Erfolg hatte, war er bereits in einem anderen DC-Blockbuster als Superheld zu sehen. Heute hasst er den Film wie die Pest.

Ryan Reynolds' Superkraft ist vermutlich sein spitzbübischer Humor – oder seine Willenskraft. Denn bevor er dank Deadpool-Erfolg an die Schwelle zur MCU-Aufnahme treten konnte, versuchte er sich bereits an anderer Stelle im Superhelden-Geschäft: 2011 spielte er die Hauptrolle im DC-Blockbuster Green Lantern.

Ein Erlebnis, das ihn seitdem bis unter den kanadischen Haaransatz mit Spott auflädt und heute im TV zu bewundern ist: Um 22.30 Uhr auf ProSieben.

Im TV verpasst? Green Lantern jetzt bei Amazon streamen *

Ryan Reynolds als DC-Polizist: Darum geht's in Green Lantern

Dabei ist die Story von Green Lantern in der Kurzfassung eigentlich keine Katastrophe: Dort wird das Flieger-Ass Hal Jordan (Reynolds) auserwählt, um das erste menschliche Mitglied des sogenannten Green Lantern Corps zu werden – einer Art universellen Polizei, die durch ihre grünen Siegelringe immense Superheldenkräfte besitzt.

© Warner Bros. Ryan Reynolds als Green Lantern

Nach kräftezehrendem Green Lantern-Training unter Mentor Sinestro (Mark Strong) muss sich Jordan schließlich der bösen Macht Parallax (engl. Stimme: Clancy Brown) in den Weg stellen, die von einem Wissenschaftler (Peter Sarsgaard) Besitz ergriffen hat und die Erde zerstören will.

So weit, so durchschnittlich. Was Green Lantern in den Augen vieler Zuschauer zum DC-Unfall machte, war wohl eher, dass das bereits unscheinbare Skript auf zwei Stunden gestreckt Charaktertiefe und Storyentwicklung gegen CGI und generische Action tauschte. Und Ryan Reynolds, der in dem Film sein Hass-Thema Nr. 1 gefunden hat, pflichtet bei.

Green Lantern ist der Film, den Ryan Reynolds am meisten hasst

© 20th Century Fox Reynolds geliebter Superheld: Deadpool

Gerade im Vergleich zum erfolgreichen Deadpool, über dessen peinlichen Start vor 12 Jahren kein Marvel-Fan mehr redet, ist Green Lantern für Reynolds immer noch ein schmerzlicher Karriere-Fleck. Um eine Gegenüberstellung der beiden Franchises gebeten, sagte er (via Entertainment Weekly ):

Es ist einfach: [Der Film] Deadpool wusste immer, was er ist. Bei Green Lantern hat das nie jemand herausgefunden, denke ich. Er war auch Opfer eines Hollywood-Ablaufs, bei dem Poster und Kinostart wichtiger sind als das Drehbuch.

Doch anstatt der verpassten Chance auf ein milliardenschweres Franchise nachzuweinen, verlegt sich Reynolds in typischer Manier auf Selbstironie und herzliche Spötteleien. Das vielleicht ikonischste Beispiel dafür ist die Deadpool 2-Abspannszene: Dort reist der großmäulige Söldner in der Zeit zurück, um Ryan Reynolds vor seinem Green Lantern-Antritt zu erschießen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schon im Vorgänger bekam Green Lantern sein Fett weg, als Deadpool-Alter Ego Wade Wilson mit Ausblick auf den künftigen Superhelden-Status bettelt, seinen Anzug weder grün noch animiert zu gestalten (wie es das Green Lantern-Outfit war). Bei all diesen Seitenhieben lässt sich vielleicht vergessen, dass der DC-Film auf Reynolds Leben auch einen extrem positiven Einfluss hatte.

Auch ein Seitenhieb? Netflix killt extrem erfolgreichen Ryan Reynolds-Blockbuster

Green Lantern veränderte Ryan Reynolds Leben - auch im guten Sinne

© Warner Bros. Blake Lively in Green Lantern

Schließlich lernte er am Set seine spätere Frau Blake Lively kennen, die im Film Jordans Sandkastenliebe Carol spielt. "Ich traf Blake in der dunkelsten Arsch-Falte des Universums namens Green Lantern", gibt sich Reynolds dazu redegewandt (via Smartless-Podcast ).

Wir waren Freunde, dateten aber andere Leute. [...] Dann fuhren wir irgendwann gemeinsam mit dem Zug nach Boston, und irgendwann bettelte ich sie nur noch an, mit mir zu schlafen.

Reynolds und Livelys erstes Film-Treffen in Green Lantern gibt es heute mitsamt animiertem Anzug um 22.30 Uhr auf ProSieben.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was haltet ihr von Green Lantern?