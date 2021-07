Internet-Hype zeigt: Marvel-Fans haben Ryan Reynolds den peinlichen Unfall vor 12 Jahren vergeben

Ryan Reynolds' Superheldenkarriere hätte kaum schlechter starten können. Inzwischen ist sein Deadpool jedoch genauso beliebt wie Robert Downey Jr.s Iron Man.

Die großen Superheldenfilme unserer Zeit leben von ihren Casting-Entscheidungen. Da wäre zum Beispiel Scarlett Johansson, die aktuell als Black Widow noch einmal im Kino zu sehen ist. Auch Gal Gadot als Wonder Woman ist eine großartige Besetzung, ganz zu schweigen von Hugh Jackman, der über 15 Jahre lang Wolverine verkörperte.

Entdeckt das riesige Marvel-Universum auf Disney+ Zu Disney+ Jetzt Abo sichern

In den vergangenen Tagen kristallisierte sich auf Twitter ein weiterer Schauspieler heraus, der laut den Stimmen der Fans perfekt besetzt wurde: Ryan Reynolds. Im Zuge eines viralen Tweets trendete der Name des Schauspielers mehrere Stunden lang auf der Social-Media-Plattform – und zwar in Verbindung mit Deadpool.

Ryan Reynolds: Vom Deadpool-Unfall zum Marvel-Liebling

Vor zwei Tagen wurde auf Twitter eine einfache Frage gestellt: Welcher Charakter wurde perfekt besetzt? Die Antworten reichen durch die gesamte Filmgeschichte. Im Bereich der Comicverfilmungen fällt Ryan Reynolds Name mindestens genauso oft wie der von Robert Downey Jr. als Tony Stark. Die Fans lieben Reynolds als Deadpool.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es ist ein bemerkenswertes Zeugnis dafür, wie sich der Schauspieler die Rolle in den vergangenen Jahren zu eigen gemacht hat. Gleich zwei Mal scheiterte Reynolds im Superhelden-Geschäft. Zuerst war da sein peinliches Deadpool-Debüt in X-Men Origins: Wolverine. Danach folgte Green Lantern von DC.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Inzwischen aber wird Reynolds in einer Reihe mit Robert Downey Jr. und Hugh Jackman genannt, wenn es um perfekte Castings in Superheldenfilmen geht. Ein Grund dafür dürfte sein, dass der neue Deadpool den ersten Gehversuch nicht ignoriert. Im Gegenteil: Reynolds nimmt regelmäßig Bezug auf seine früheren Fehltritte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit baut er sein Profil als reflektierter, humorvoller Hollywood-Star aus. Reynolds scherzt über sich selbst und die Konventionen des Superheldenkinos. Der größte Reiz seines Deadpools versteckt sich allerdings woanders, nämlich in der Leidenschaft, die Reynolds für die Figur mitbringt. Und die Fans wissen das sehr zu schätzen.

Podcast: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision und Falcon and the Winter Soldier haben eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ eingeläutet. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben uns die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns in nächster Zeit bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles über unsere Highlights, von Ms. Marvel über Hawkeye bis hin zu Moon Knight.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welches Superheld:innen-Casting ist eurer Meinung nach das beste?