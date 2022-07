Absolute Kult-Reihe wird nach 15 Jahren fortgesetzt – Ben Affleck spielt im Trailer eine skurrile Rolle

Die Clerks-Comedy-Reihe ist großer Kult. Jetzt läutet der erste Trailer endlich Teil 3 ein. Mit tatkräftiger Hilfe von Ben Affleck.

Die Kult-Comedy Clerks - Die Ladenhüter schenkte der Welt mit Jay (Jason Mewes) und Silent Bob (Kevin Smith) eines der ikonischsten Duos der Filmgeschichte. Die Story um die Quick-Stop-Angestellten Randal (Jeff Anderson) und Dante (Brian O'Halloran) wurde seit 1994 mit einem Sequel und einer Serie fortgesetzt. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu Clerks 3. Mit Überraschungsauftritt von Ben Affleck.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Clerks 3 an:

Clerks 3 - Trailer (English) HD

Ben Affleck spielt sich im Trailer zu Kult-Sequel Clerks 3 selbst

Grundsätzlich hat sich bei Randal und Dante in den 15 Jahren seit Clerks 2 - Die Abhänger nicht viel verändert. Sie arbeiten noch immer in demselben Laden und philosophieren weiterhin über das Leben, Sex und Star Wars. Als Randal allerdings eine Herzattacke erleidet, beschließt er einen Film über sich und seine Existenz zu drehen. Und ab da nimmt das Meta-Vergnügen seinen Lauf.

Waren schon die Vorgänger bis an den Rand mit selbstironischen Witzen und hintergründigen Anspielungen, ist dem Wahnsinn in Clerks 3 keine Grenze mehr gesetzt. Bei den Dreharbeiten dürfen natürlich auch Jay und Silent Bob nicht fehlen. Und Ben Affleck spielt sich im Grunde selbst. Einen Schauspieler, der ganz scharf auf die Hauptrolle ist.

Wann kommt die Kult-Fortsetzung Clerks 3 von Kevin Smith ins Kino?

Auch bei Teil 3 wird Tausendsassa Kevin Smith (Cop Out) wieder Regie führen. Ein deutscher Kinostart ist noch nicht bekannt. In den USA soll der Film am 13. September 2022 anlaufen.

