Absurder Spider-Man-Hype: No Way Home-Tickets werden jetzt für astronomische Preise angeboten

Der neue Spider-Man-Film ist der größte MCU-Hype des Jahres. Das zeigt sich auch an US-Ticketverkäufen auf Ebay, wo Eintrittskarten zurzeit für absurd astronomische Summen angeboten werden.

Mit dem nächsten Spider-Man-Film eskaliert das MCU im Multiversums-Chaos. Erste Trailer haben schon gezeigt, dass Peter Parker (Tom Holland) im Sequel gegen mehrere Schurken aus den verschiedenen Marvel-Universen kämpfen muss. Dazu zählt zum Beispiel auch Doc Ock (Alfred Molina) aus den Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire.

Auch aufgrund der Geheimhaltung rund um weitere unbestätigte Spider-Man-Stars wie Maguire oder Andrew Garfield ist Spider-Man: No Way Home mittlerweile der meisterwartete MCU-Blockbuster des Jahres. Das zeigt sich auch an komplett realitätsfremden Ticketpreisen, für die erste No Way Home-Eintrittskarten gerade im Netz angeboten werden.

Spider-Man: No Way Home-Tickets werden für bis zu 25.000 Dollar angeboten

In den USA nimmt der Drang von Fans, unbedingt bei allerersten Kinovorstellungen des Marvel-Blockbusters dabei zu sein, gerade absurde Ausmaße an. Wie The Direct berichtet, werden auf Ebay in Amerika Tickets für ausverkaufte No Way Home-Previews zu extrem überzogenen Preisen angeboten.

Schaut hier auch unser Meinungsvideo zum neusten Spider-Man-Trailer:

Spider-Man: No Way Home - Meine Gedanken zum neuen Trailer mit Green Goblin, Doc Ock und Co.

Die "günstigsten" Angebote fangen hier bei 200 Dollar für ein Ticket an und reichen über ein Ticket-Päckchen mit 5 Eintrittskarten für über 14.200 Dollar bis hin zu einem komplett astronomischen Angebot für fast 25.000 Dollar .

In Deutschland soll Spider-Man: No Way Home am 15. Dezember in den Kinos starten. Der Ticketvorverkauf hat noch nicht begonnen, aber solche Summen wie die oben genannten müsst ihr bei uns bestimmt nicht bezahlen.

Podcast für Marvel-Fans: Ist Loki die beste MCU-Serie?

Die neue Marvel-Serie Loki bei Disney+ verändert das Superhelden-Universum wie keine davor. Denn Loki stellt die Weichen für einen wichtigen neuen Bösewicht und die Entdeckung des Multiversums im MCU.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast sprechen wir darüber, was Loki für die Zukunft des Marvel-Universums bedeutet und welche Stärken und Schwächen sie hat. Außerdem steht die Frage im Raum: Ist Loki nicht nur die wichtigste, sondern auch die beste Serie im MCU?

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.