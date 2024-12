Achtsam Morden Staffel 2 kommt offiziell, aber es gibt ein großes Netflix-Problem

Gute Neuigkeiten für alle Fans von Achtsam Morden. Netflix hat offiziell Staffel 2 der beliebten Krimi-Serie bestellt. Tom Schilling kehrt als krimineller Anwalt Björn Diemel zurück.

Ende Oktober startete Achtsam Morden bei Netflix. Die Verfilmung der gleichnamigen Romanreihe aus der Feder von Karsten Dusse erfreute sich großer Beliebtheit und konnte sich über mehrere Wochen hinweg in den Streaming-Charts halten. Eine Verlängerung hatte Netflix bislang allerdings nicht ausgesprochen.

Fans der Vorlage waren nervös – immerhin existieren vier weitere Bücher, in denen der Anwalt Björn Diemel auf die schiefe Bahn geriet. In bester Walter White-Manier räumt Gegenspieler aus dem Weg, um sein eigenes Gangsterimperium aufzubauen, das ihm mehr oder weniger unfreiwillig in den Schoß gefallen ist.

Netflix bestätigt Achtsam Morden Staffel 2 offiziell

Soeben verkündete Netflix die frohe Botschaft: Achtsam Morden geht definitiv in Staffel 2 weiter. "Zieht eure schönsten Mehrzweckhandschuhe an, es geht wieder los. Achtsam Morden Staffel 2 ist bestätigt!", schreibt der Streaming-Dienst bei X (ehemals Twitter) und postet dazu ein passendes Bild mit Hauptdarsteller Tom Schilling.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es:

Nein, Sie haben sich nicht verhört. Das Vögelchen spricht die Wahrheit: Die beliebte Comedy-Crime-Serie Achtsam Morden wird fortgesetzt – und liefert jede Menge neue Anregungen für ein achtsames Mindset und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Niemand kennt sich damit schließlich so gut aus wie Björn Diemel (Tom Schilling) – Familienvater, Mafiaboss und Verlegenheits-Mörder.

Dazu verrät Netflix:

Im kommenden Jahr starten die Dreharbeiten zur 2. Staffel. Nach Drehbüchern von Doron Wisotzky wird die Serie wieder von Produzent Jan Ehlert produziert. Die Schauspieler*innen Tom Schilling, Emily Cox, Britta Hammelstein, Murathan Muslu, Peter Jordan u.v.m. sind auch wieder mit dabei.

Damit ist Achtsam Morden eine Runde weiter als etwa 1899, die zweite Netflix-Serie der Dark-Macher:innen, die vor zwei Jahren bereits nach ihrem Debüt ein jähes Ende fand. Was vor allem deswegen bitter war, weil die letzte Episode mit einem riesigen Cliffhanger endete. Achtsam Morden lässt uns dagegen nicht hängen – zumindest vorerst.

Achtsam Morden muss ein großes Netflix-Problem überwinden

Wie bereits geschrieben: Es gibt noch vier weitere Bücher von Achtsam Morden, die noch nicht verfilmt wurden, was laut aktueller Rechnung zu fünf Staffeln führen würde. Bisher hat es jedoch keine einzige deutsche Netflix-Serie auf mehr als drei Staffeln geschafft. Dieser Richtwert scheint generell für die meisten Originalproduktionen zu gelten.

Netflix trennt sich gerne nach drei Staffeln von seinen Serien. Hoffen wir, dass die kreativen Köpfe hinter Achtsam Morden dennoch einen Weg finden, um die Geschichte zu einem würdigen Ende zu führen. Vorerst dürfen wir uns aber auf den Start der 2. Staffel freuen, der voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 kommt.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

