Action-Gott bei Netflix: Erster Teaser-Trailer für Arnold Schwarzenegger-Serie verrät Start

Im Mai kommt die neue Action-Serie FUBAR mit Arnold Schwarzenegger zu Netflix. Ein erster Teaser gibt Einblicke und enthüllt das Start-Datum.

Auch im höheren Alter denkt Arnold Schwarzenegger gar nicht erst an die Action-Rente. Der Star dreht immer noch munter Filme aus dem Genre und wird bald auch in seiner ersten Serien-Rolle bei Netflix zu sehen sein. Bevor FUBAR im Mai zu dem Streaming-Dienst kommt, ist jetzt ein erster Teaser-Trailer erschienen.

Schaut hier den ersten kurzen Teaser zur Netflix-Serie mit Arnold Schwarzenegger:

FUBAR - S01 Teaser Trailer (English) HD

In Netflix' FUBAR müssen Vater und Tochter zusammenarbeiten

In der Handlung der Serie von Schöpfer Nick Santora (Reacher) finden Arnie und Monica Barbaro in ihren Rollen als Vater und Tochter heraus, dass sie beide als CIA-Agent:innen arbeiten und sich nun zusammenschließen müssen.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, sagte Schwarzenegger in einem Statement zur Netflix-Serie, dass sie an seinen großen, unterhaltsamen Hit True Lies von James Cameron erinnern soll. Der erste FUBAR-Teaser deutet auf jeden Fall schon viel Action und Humor mit dem Kult-Star an.

Das Video enthüllt auch den genauen Start. FUBAR mit Arnold Schwarzenegger könnt ihr ab dem 25. Mai 2023 bei Netflix im Abo streamen.

