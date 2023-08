Action-Gott kehrt mit wahrer Geschichte von verhängnisvollem Unfall zurück, die er seit über 20 Jahren ins Kino bringen will

Er hat uns Action-Meisterwerke wie Heat, Collateral und Miami Vice geschenkt. Jetzt kehrt Michael Mann endlich mit einem neuen Film ins Kino zurück. Hier ist der erste Trailer zu Ferrari.

Acht Jahre sind vergangen, seitdem Michael Mann das letzte Mal mit einem neuen Film auf der großen Leinwand vertreten war. Zuletzt entwickelte er für den Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) die Thriller-Serie Tokyo Vice. Nun kehrt er mit einem Projekt ins Kino zurück, das er seit Beginn der 2000er Jahre entwickelt: Ferrari.

Neuer Michael Mann-Film: Im ersten Trailer wird Adam Driver zu Rennsport-Legende Enzo Ferrari

Bei Ferrari handelt es sich um ein Biopic, das Elemente des Actionfilms und Rennsportfilms aufgreift. Der Film erzählt von Enzo Ferrari, dem Gründer des italienischen Autoherstellers Ferrari. Konkret widmet sich die Handlung den tragischen Ereignissen im Sommer 1957, die für den Protagonisten der Geschichte besonders prägend waren.

Enzo Ferraris Unternehmen steckt in der Krise, seine Ehe geht den Bach runter und die Konkurrenz hängt seine Modelle auf der Rennpiste ab. Mit einer gewagten Wette beim 1000-Meilen-Rennen Mille Migilia will er alles richten. Doch dann kommt es zu einem verheerenden Unfall, nach dem das Rennen nie wieder stattgefunden hat.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ferrari schauen:

Ferrari - Teaser-Trailer (English) HD

Adam Driver, der in der neuen Star Wars-Trilogie als Bösewicht Kylo Ren zu sehen war, verkörpert die titelgebende Hauptrolle. Darüber hinaus gehören Penélope Cruz und Shailene Woodley zum Cast. Cruz spielt Ferraris Ehefrau Laura, während Woodley den Part von Lina Lardi übernimmt, mit der Enzo Ferrari eine Affäre hatte.

Wann startet Michael Manns Ferrari im Kino?

Ferrari feiert am 31. August 2023 seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig. In den USA kommt er am 25. Dezember 2023 ins Kino. Wann der Film in Deutschland startet, steht leider noch nicht fest. Nach dem starken Trailer hoffen wir sehr, dass wir nicht allzu lange warten müssen. Nicht zuletzt hat Ferrari gute Chancen, bei der nächsten Oscarverleihung eine entscheidende Rolle zu spielen.

