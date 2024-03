Action-Kult für Tarantino- und Guy Ritchie-Fans bekommt nach 15 Jahren wirklich 3. Teil – und der größte Star kehrt auch zurück

Zuletzt erschien 2009 ein zweiter Teil von Der blutige Pfad Gottes. Danach gab es immer wieder Gerüchte zu Plänen für eine weitere Fortsetzung. Die wurde jetzt mit den wichtigsten Stars wirklich bestätigt.

Mit Der blutige Pfad Gottes erschien 1999 ein Action-Film, der an viele Markenzeichen des Kinos von Regisseuren wie Quentin Tarantino und Guy Ritchie erinnerte und schließlich Kult wurde. Erst 2009 erschien dann ein zweiter Teil von Regisseur Troy Duffy, nach dem immer wieder von einem dritten Film die Rede war.

Bisher gab es keine konkreten Entwicklungen dazu, doch damit ist jetzt Schluss. Ein dritter Der blutige Pfad Gottes-Teil ist offiziell in Entwicklung und die wichtigsten beiden Stars kehren zurück.

Dritter Der blutige Pfad Gottes-Teil mit Original-Stars, aber ohne Regisseur

Laut Deadline kehren die bisherigen Stars Norman Reedus (The Walking Dead) und Sean Patrick Flanery (The Damned Thing) in ihren Rollen als Brüder Conor und Murphy McManus zurück. Regisseur Troy Duffy soll aber nicht Regie führen.

Während der neue Teil der im Original The Boondock Saints betitelten Reihe eine Erweiterung des Universums anstelle einer direkten Fortsetzung werden soll, will Duffy die Story der Brüder mit mehreren Büchern fortsetzen.

Die Handlung des ersten Films dreht sich um Conor (Sean Patrick Flanery) und Murphy McManus (Norman Reedus), die aus Notwehr zwei Mitglieder der russischen Mafia töten. Dadurch bekommen sie in ihrem irischen Viertel eine Art Heiligenstatus verliehen. Den nutzen die Brüder, um im Alleingang gegen die lokale Russenmafia in einen Krieg zu ziehen und im Namen des Herrn Frieden zu stiften.

Mit knallig überzeichneten Gewalt-Montagen und schrägen Dialogen erinnerte Der blutige Pfad Gottes leicht an Tarantino, Ritchie & Co. Vermutlich wurde der erste Film dadurch zum Kult, denn im Kino war Duffys Film anfangs ein Box-Office-Flop, der seinen Status erst im Nachhinein über den Heimkino-Markt erlangte.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zur Fortsetzung Der blutige Pfad Gottes 2 schauen:

Der Blutige Pfad Gottes 2 - Trailer (Englisch)

Wann erscheint Der blutige Pfad Gottes 3?

Ein Starttermin für Teil 3 wurde noch nicht bekannt gegeben. Falls der Dreh noch dieses Jahr beginnen kann, dürfte Der blutige Pfad Gottes 3 frühestens 2025, vielleicht auch erst 2026 erscheinen.

Nachdem der letzte Teil eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung war, ist auch noch nicht klar, ob die nächste Fortsetzung ins Kino kommt oder direkt bei einem Streaming-Dienst landet.

