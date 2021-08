Action-Thriller bald bei Netflix: John Wick-Verschnitt schickt Auftragskillerin in den Kampf gegen die Zeit

John Wick 4 mit Keanu Reeves kommt leider erst 2022. Die Pause überbrückt der Action-Thriller Kate bei Netflix, in dem Mary Elizabeth Winstead nur noch 24 Stunden zu leben hat. Schaut euch hier den Trailer an.

Es ist immer eine Freude, Mary Elizabeth Winstead in einer Hauptrolle zu sehen, so auch im neuen Actionfilm Kate, der im September bei Netflix startet. Schaut euch hier den ersten Trailer an, der sich irgendwo zwischen John Wick und Lucy einpendelt.

Schaut euch hier den Trailer für Kate an:

KATE - Trailer 1 (English) HD

Bald bei Netflix: Worum geht's in dem John Wick-Verschnitt mit Mary Elizabeth Winstead?

Mary Elizabeth Winstead spielt Kate, eine Auftragskillerin, der alles zu gelingen scheint – bis ein Auftrag in Tokio doch daneben geht. Kate merkt, dass sie vergiftet wurde, doch während sie die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen will, läuft ihr die Zeit davon. Nur 24 Stunden hat Kate, um zum letzten Mal zur Waffe zu greifen.

Die Fakten zu Kate: Wann kommt der Actionfilm zu Netflix und mehr

Wann kommt der Actionfilm zu Netflix? Kate steht ab dem 20. September 2021 bei Netflix zum Streamen bereit.

Wer gehört zur Besetzung? Mary Elizabeth Winstead, die zuletzt als The Huntress in Birds of Prey glänzte, spielt die Hauptrolle. Das Ensemble kann sich aber auch in den weiteren Rollen sehen lassen. Immerhin gehören mit Woody Harrelson (True Detective), Tadanobu Asano (Mortal Kombat) und Jun Kunimura (Shin Godzilla) drei Veteranen des amerikanischen respektive japanischen Kinos zum Cast. Michiel Huisman (Game of Thrones) ist auch nicht zu verachten.

Wer steckt hinter dem Actionfilm? Die visuellen wie inhaltlichen Parallelen zu John Wick kommen nicht von ungefähr. Mit 87North steckt die Produktionsfirma der beiden John Wick-Regisseure David Leitch und Chad Stahelski hinter dem Projekt. Nur der Regiestuhl lässt die Sorgenfalten aufkommen, ist Cedric Nicolas-Troyan neben seiner Arbeit als Visual Effects Supervisor doch vor allem für den Mega-Flop The Huntsman & The Ice Queen bekannt.

Kate ist etwas für Fans von Lucy, John Wick und Nikita.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welcher ist euer Lieblingsfilm mit Mary Elizabeth Winstead?