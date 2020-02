Adam Sandler-Fans, vereint euch! - Wir ranken seine besten Filme

Update, 02.02.2020: Seit dem 31.01.2020 ist der neueste Adam Sandler-Film Der schwarze Diamant (im Original: Uncut Gems) im Angebot von Netflix. Aus diesem Anlass haben wir diesen Artikel erweitert.

Seit dem 27.04.2018 ist die Komödie Die Woche auf Netflix verfügbar. Der Film von Robert Smigel gehört zu einem Deal des Streaming-Dienstes mit Adam Sandler, dem bereits die Komödien The Ridiculous 6, The Do-Over und Sandy Wexler vorausgegangen sind. In Die Woche plant Sandler als Familienvater Kenny Lustig die Hochzeit seiner Tochter und muss lernen, loszulassen. Anlässlich des Netflix-Films haben wir uns mit Adam Sandlers bisherigen Meisterwerken auseinandergesetzt und ein Ranking der Filme des viel zu oft unterschätzten Stars erstellt.

So lief unser Adam Sandler-Ranking ab:

Aus der mittlerweile sehr umfangreichen Filmografie Adam Sandlers - der 1966 geborene Comedian ist immerhin schon über 30 Jahre im Geschäft - haben wir uns 25 Filme herausgepickt. Die Sandler-Fans der Redaktion, Surfer Rosa, Jenny von T, the gaffer, Mr Vincent Vega, BridgetVHammersmark und meine Wenigkeit haben sich daraufhin zusammengetan und auf die zur Verfügung stehenden Filme Punkte verteilt. Daraus entstand am Ende unser Ranking. Seht selbst, welcher Film des Stars es an die Spitze geschafft hat.

