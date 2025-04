Adolescence erobert Platz 3 der ewigen Netflix-Bestenliste: Nur zwei englischsprachige Serien waren stärker

Adolescence hat Platz 3 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten erreicht. Nur zwei Kontrahenten aus den Genres Fantasy und Sci-Fi kamen beim Publikum noch besser an.

Adolescence hat in den Netflix-Charts einen Siegeszug hingelegt, den vor der Veröffentlichung der knallharten Dramaserie wohl niemand vorausgesehen hätte. In der sechsten Woche nach dem Start hält sie sich noch immer wacker in der Mitte der Charts. Jetzt ist sie offiziell die dritterfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie aller Zeiten.

Netflix-Hit Adolescence lässt selbst Bridgerton und Dahmer hinter sich zurück

Die offiziellen Charts der erfolgreichsten Serien auf Netflix sind nach einzelnen Staffeln geordnet. Wie sich zeigt, hat Adolescence unter den englischsprachigen Produktionen den dritten Platz erobert. Damit hat sie selbst gigantische Erfolge wie die ersten Staffeln von Bridgerton, Dahmer und The Night Agent überholt.

Das sind die erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien:

1. Wednesday – Staffel 1

2. Stranger Things – Staffel 4

3. Adolescence

4. Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer

5. Bridgerton – Staffel 1

6. Das Damengambit

7. Bridgerton – Staffel 3

8. The Night Agent – Staffel 1

9. In ewiger Schuld

10. Stranger Things – Staffel 3

Rechnet man die erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Serien mit ein, verbleibt Adolescence entweder auf Platz 5 oder 6 – je nachdem, ob Views oder gesehene Stunden Grundlage der Bewertung sind. In beiden Fällen thront Squid Game Staffel 1 über allen Konkurrenten.

Es überhaupt auf eine der beiden Netflix-Bestenlisten zu schaffen, ist für eine Serie ein unglaublicher Erfolg. Gerade für eine Produktion, die sich anders als etwa Stranger Things nicht auf eine jahrelang stetig angewachsene Community verlassen kann. Dass Adolescence entgegen ursprünglicher Pläne womöglich doch eine zweite Staffel bekommen soll, wird die wenigsten überraschen.

Adolescence im Podcast: Die bisher besten & schlechtesten Serien 2025

Zum Anfang des Frühlings werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps unter den zahlreichen Serien, die bei Netflix & Co. in den ersten Monaten 2025 gestartet sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den vorgestellten Highlights finden sich neben Netflix-Hits wie Adolescence auch Superhelden-Action, Western, Comedy und ein Sci-Fi-Meilenstein. Zudem verraten wir euch, welche Geheimtipps ihr dieses Jahr bei Netflix bisher verpasst habt.