Was sind die aktuell beliebtesten Serien bei Netflix? Nach dem Osterwochenende hat sich die Top 10 leicht gewandelt. Adolescence hält sich überraschend stabil in den Streaming-Charts.

Schon jetzt lässt sich sagen: Adolescence ist eine der größten Erfolgsgeschichten des Jahres für Netflix. Mitte März startete die britische Miniserie ohne viel Werbung. Kaum war das vierteilige Drama im Abo verfügbar, verwandelte es sich jedoch in die Streaming-Entdeckung schlechthin und verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Mehrere Wochen lang führte Adolescence die Spitze der Netflix-Charts an. Inzwischen ist die Serie zwar auf Platz 6 der aktuell beliebtesten Serien bei Netflix abgerutscht. Doch das ist alles andere als eine Niederlage. Nur wenige Originals des Streamers können sich über einen dermaßen langen Zeitraum so stabil in den Top 10 halten.

Adolescence rutscht in den Streaming-Charts ab und ist trotzdem eine der erfolgreichsten Netflix-Serien

Adolescence wird seit eineinhalb Monaten von Serienfans diskutiert und hat sogar seinen Weg in die Politik Großbritanniens gefunden. Insgesamt steht die Serie auf Platz 3 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie überhaupt. Nur aufwendige Blockbuster wie Wednesday und Stranger Things können ihr den Rang ablaufen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Adolescence schauen:

Adolescence - S01 Trailer (Deutsch) HD

Auch über das Osterwochenende war Adolescence wieder gefragt bei Netflix und konnte neue Zuschauer:innen gewinnen. Inzwischen tummeln sich allerdings fünf andere Serien in den Netflix-Charts. Nachfolgend findet ihr alle Titel in der Übersicht.

Die aktuelle Netflix-Serien-Top-10:

Eine völlig unerwartete Verschiebung in der Top 10 ist nicht zu beobachten. Die genannten Serien befinden sich schon einige Tage in der Liste und tauschen nur minimal die Plätze. Mal ist Der Gärtner ganz vorne, mal Die Glaskuppel. Und zwischendrin schockt ein neues Black Mirror-Kapitel. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass sich eine der Serien genauso lange wie Adolescence in den Charts halten kann.