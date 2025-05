Adolescence stürzt in den Netflix-Charts weiter ab: Sci-Fi-Action über Alien-Invasion dominiert

Es sieht so aus, als würde der diesjährige große Überraschungserfolg bei Netflix, Adolescence, nach Monaten in den Charts das Feld bald neuen Serien räumen.

Adolescence hat bei Netflix eine Erfolgsgeschichte hingelegt. Die am 13. März 2025 gestartete die Miniserie hält sich Anfang Mai immer noch in den tagesaktuellen Streaming-Charts – aber wohl nicht mehr lange.



Sci-Fi-Konkurrenz: Adolescence droht, nach 2 Monaten aus den Netflix-Charts zu verschwinden

In Adolescence wird der 13-jährige Jamie (Owen Cooper) verhaftet und des Mordes an einer Mitschülerin angeklagt. Sein Vater (Co-Serienschöpfer Stephen Graham), die Polizei und eine Therapeutin versuchen herauszufinden, was wirklich passiert ist. Die insgesamt vier Folgen der Serie wurden als One-Shots, also ohne Schnitte in einer kontinuierlichen Einstellung, gedreht.

Vier Wochen hielt sich Adolescence auf Platz 1 der Netflix-Seriencharts und auch danach bevölkerte die 4-teilige Erzählung die Top 10 weiterhin kontinuierlich, sodass das Kriminaldrama mittlerweile zur dritterfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie aller Zeiten aufgestiegen ist und nur noch von Wednesday und Stranger Things überflügelt wird.

In Zahlen sind das laut Netflix aktuell 134 Millionen View und 523 Millionen geschaute Stunden. Doch jede Spitzenposition muss irgendwann enden und so sieht es nach fast zwei Monaten in den Netflix-Charts danach aus, dass Adolescence die Top 10 demnächst verlassen wird.

Schuld sind viele Neuzugänge zum Wochenende nach dem 1. Mai 2025, wie die Alien-Sci-Fi-Serie Eternauta. Aktuell ist Adolescence noch auf Platz 9, zwischenzeitlich war die Hit-Serie aber auch schon auf Platz 10 abgefallen.

Aktuell sieht die Serien Top 10 von Netflix in Deutschland wie folgt aus:

An der großen Erfolgsstory ändert das natürlich nichts. Jeder Hit muss irgendwann auch wieder aus den Charts verschwinden. Spätestens, wenn alle ihn gesehen haben. Adolescence Staffel 2 ist natürlich längst im Gespräch.



Podcast mit Adolescence: Die bisher besten & schlechtesten Serien 2025

Zum Anfang des Frühlings werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps unter den zahlreichen Serien, die bei Netflix & Co. in den ersten Monaten 2025 gestartet sind.

Unter den vorgestellten Highlights finden sich neben Netflix-Hits wie Adolescence auch Superhelden-Action, Western, Comedy und ein Sci-Fi-Meilenstein. Zudem verraten wir euch, welche Geheimtipps ihr dieses Jahr bei Netflix bisher verpasst habt.