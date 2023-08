After Passion 2 bis 5: Der nächste Teil kommt noch dieses Jahr, aber es gibt eine große Änderung

Heute läuft der Startschuss einer der großen Romantik-Verfilmungen unserer Zeit im TV. After Passion bekommt noch dieses Jahr eine Fortsetzung. Die restlichen Sequels gibt es im Stream.

Wer dachte, dass die Zeit der Young Adult-Verfilmungen mit Reihen wie Twilight zu Ende gingen, wurde 2019 eines Besseren belehrt. Mit After Passion traten die Romantik-Verfilmungen von Anna Todds Büchern ihren Siegeszug durchs Kino an. Teil 1 läuft heute im TV. Und Teil 5 erscheint noch dieses Jahr.

Viele Fortsetzungen: Darum geht es in der After-Saga

Tessa Young (Josephine Langford) hat bisher eine behütete Existenz im Schoße der Familie verbracht und beginnt mit der Universität einen neuen Lebensabschnitt. Kaum umgezogen, begegnet sie dem unhöflichen, aber faszinierenden Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), der ihr Leben gehörig auf den Kopf stellt. Auf den Erstling After Passion folgten bis heute im Kino drei Sequels:

After Passion 5 kommt nicht mehr ins Kino, sondern zu Netflix

Ein fünfter Teil namens After Everything soll noch 2023 erscheinen. Im Vergleich zu den vorherigen Filmen gibt es allerdings eine große Änderung: Statt ins Kino wird das romantische Drama hierzulande direkt zu Netflix kommen.

In After Everything wird Hardin klar, dass er einfach nicht von Tessa loskommt, was er auch tut. Um sich von seinem Liebesschmerz abzulenken, reist er nach Portugal. Aber die Liebe findet immer einen Weg.



Wann läuft After Passion im TV und wo gibt es After Passion 2 bis 4 zu streamen?

After Passion läuft am heutigen Mittwoch, den 9. August 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 3.25 Uhr nachholen. Die weiteren Teile gibt es unter anderem bei WOW und Netflix zu streamen oder bei Amazon zu kaufen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





