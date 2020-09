After Truth: Die Abspannszene schließt eine wichtige Lücke

Nach After Passion läuft als Teil 2 gerade After Truth in den deutschen Kinos - und zwar samt einer Abspannszene, die dem Film noch eine weitere Facette hinzufügt.

After Truth startete am 3. September 2020 in den deutschen Kinos. Wer am Ende des After Passion-Sequels nicht gleich aufspringt, bekommt hier eine Post-Credit-Szene (bzw. eigentlich Mid-Credit-Szene) zu sehen.

5 große Veränderungen nach After Passion konnten wir schon im Vorfeld an After Truth entdecken. Eine weitere Neuheit ist die Integration einer Szene im Abspann, die Trevor (Dylan Sprouse) beim Selbstgespräch zeigt. (Achtung, Spoiler.)

Was passiert in der Abspann-Szene von After Truth?

Nachdem Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) zu ihrer Überraschung Tessas Vater als Obdachlosem begegnen, rollt in After Truth mit diesem Cliffhanger der Abspann an. Doch das ist noch nicht alles: Nach den Hauptcredits erwartet nämlich noch eine Bonusszene, die in der Zeit zurückspringt, die Zuschauer.

After Passion 2: Seht den deutschen Trailer zu After Truth:

After Truth - Trailer (Deutsch) HD

Im Abspann von After Truth bekommen wir Tessas Kollegen Trevor Matthews (Dylan Sprouse) im Badezimmer zu sehen. Die Szene führt uns also wieder ein Stück zurück. Auf der Party gestand Trevor Tessa, ihr im Krankenhaus nichts von Hardins Telefonanruf gesagt zu haben, und entschuldigte sich dafür.

Dann verschwand er kurz ohne Erklärung, mit der Bitte, sie solle einen Moment warten. Bei seiner Rückkehr konnte er Tessa und Hardin allerdings nur noch wegfahren sehen.

Nach After Truth und Riverdale: Unterscheide Cole & Dylan Sprouse im Zwillings-Quiz

Die Mid-Credit-Scene verrät nun, wohin Trevor in After Truth so plötzlich verschwunden ist: ins Badezimmer. Hier übt er vor einem Spiegel, Tessa um ein Date zu fragen. Seine Flirt-Anläufe im Selbstgespräch variieren zwischen erzwungener Coolness und hoffnungsloser Verzweiflung, bevor er genug Mut gesammelt hat, um wieder nach draußen zu gehen und es zu versuchen. Da wissen wir natürlich bereits, dass er zu spät dran ist.

After Truth: Welchen Mehrwert bietet die Post-Credit-Scene?

Für die Liebesgeschichte von Tessa und Hardin ist die Trevor-Szene eigentlich nicht notwendig. Warum zeigt After Truth sie also im Abspann? Vermutlich, weil sie Trevor als Charakter abrundet.

© Constantin After Truth: Trevor zeigt sich nochmal in der Abspann-Szene

Über die gesamte Laufzeit der After Passion-Fortsetzung wird Neuzugang Trevor, als aufrechter, etwas steifer, aber stets hilfsbereiter Gegenpol zu Hardin gezeigt. Er drängt sich Tessa nie auf. Sicher, er verhilft ihr zu ihrem neuen Auto, doch zu keiner Zeit verliert der Zahlen-Experte ein Wort über seine Gefühle.

In der Post-Credit-Szene darf After Truth sich nun von seinen zwei Hauptfiguren lösen, um Trevor mehr Tiefe zu verleihen und eindeutig zu zeigen: Ja, er wirklich ist in Tessa verliebt und nicht nur der hilfsbereite Freund an ihrer Seite. Zusammenreimen konnten wir uns das sicherlich vorher schon, aber indem Trevor es vorm Spiegel ausspricht, bekommt seine Zuneigung erstmals eine wirklich aktive Note. Wenn auch zu spät.

After Love: Was sagt die Szene am Ende von After Truth über Teil 3?

Trevors Wille, am Schluss doch noch zu Handeln oder sogar um Tessa zu kämpfen, deutet zugleich die Chance an, ihn noch einmal zurückzubringen. Falls nach After Passion und After Truth auch Teil 3, After Love * (im Original: After We Fell), verfilmt wird, könnte es ein Wiedersehen mit Dylan Sprouse geben.

© Constantin After Truth: Trevor Matthews (Dylan Sprouse)

Offiziell angekündigt ist die Verfilmung von After Love, also After Passion 3, noch nicht. Wenn After Truth den Erfolg von Teil 1 wiederholt, könnte das nächste Sequel (und die nächste Abspannszene?) aber nur eine Frage der Zeit sein.

