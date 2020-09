After Truth oder Riverdale? Unterscheidet Cole & Dylan Sprouse im Zwillings-Quiz

After Truth führt Dylan Sprouse als Trevor ein. Sein Zwilling Cole genießt Riverdale-Bekanntheit. Doch könnt ihr beide unterscheiden? Beweist es im Bilder-Quiz.

After Truth startete gerade am 3. September 2020 ganz frisch in den deutschen Kinos. Das After Passion-Sequel führt ein neues Gesicht in die Reihe ein: Dylan Sprouse spielt Trevor.

So unbekannt wird der After Truth-Schauspieler vielen aber wohl gar nicht vorkommen, denn wer Riverdale guckt, wird bestimmt schon seinem Zwilling Cole Sprouse begegnet sein.

After Truth: Der Roman von Anna Todd Zu Amazon Jetzt die Vorlage lesen

Für eineiige Zwillinge wie Cole und Dylan Sprouse ist es im Filmgeschäft nicht immer leicht, eine voneinander unabhängige Karriere aufzubauen. Doch Riverdale und After Truth zeigen, dass es möglich ist. Bleibt nur die Frage: Könnt ihr die Sprouse-Zwillinge unterscheiden?

Seht Cole Sprouse im After Truth-Trailer:

After Truth - Trailer (Deutsch) HD

After Truth, Riverdale und die Zwillingskarriere: Dylan und Cole Sprouse

Die am 4. August 1992 geborenen Zwillingsbrüder begannen ihre Schauspielkarriere gemeinsam. In der Serie Grace verkörperten sie abwechselnd ihre junge Rolle des Patrick Kelly, in Big Daddy spielten beide im Wechsel Adam Sandlers Sohn.

In der Disney-Serie Hotel Zack & Cody traten in den 2000ern beide schließlich als Zwillingspaar vor die Kamera, was ihnen erste größere Berühmtheit verschaffte. Nach dem Ende der Serie und ihren Spin-offs folgte eine Schauspielauszeit. Cole studierte Archäologie und Dylan Game Design.

© The CW / Constantin Film Cole Sprouse in Riverdale & Dylan Sprouse in After Truth

Zurück meldeten sich beide im Filmbusiness 2017 schließlich unabhängig voneinander: Cole Sprouse feierte sein Comeback als Jughead im Serienerfolg Riverdale sowie in der Teenie-Romanze Drei Schritte zu Dir. Dylan Sprouse zeigte sich im Horrorthriller Dismissed und jetzt als Trevor Matthews in After Truth.

Das Zwillings-Quiz mit Dylan Sprouse & Coles Sprouse: Wer ist wer?

Jetzt liegt es an euch zu zeigen, wie gut ihr die Zwillinge in ihren unterschiedlichen Rollen auseinanderhalten könnt. Schaut euch im Bilder-Quiz die Rollen und Gesichter an: Zeigen die Filmfotos Dylan Sprouse aus After Truth oder Riverdale-Start Cole Sprouse?



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Apester, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Apester Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Na? Seid ihr Dylan und Cole Sprouse-Experten? War das eher schwierig oder für euch als After Truth-Zuschauer und Riverdale-Fans kein Problem?

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Seid ihr eher After Truth oder eher Riverdale-Anhänger? Mögt ihr Dylan und Cole Sprouse gleichermaßen?