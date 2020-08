Alex Rider bei Amazon: Die Haupt-Bösewichte für Staffel 2 stehen schon fest

Alex Rider Staffel 2 wurde schon vor dem Start bestätigt. Doch wie geht es nach Point Blanc bei Amazon weiter? Was ist Scorpia und welche Rolle spielt der Killer Yassen Gregorovich?

Seit vergangener Woche deckt Jugend-Spion Alex Rider bei Amazon Prime Video Geheimnisse auf. Die 1. Staffel lädt mit offenen Fahrstuhlschächten und infernalischen Schnurrbärten zum schnellen Binge ein. Dabei gehen die Drehbücher flexibel mit der Romanvorlage von Anthony Horowitz um.

Verbringt mehr Zeit in Point Blanc mit Alex Rider, Band 2: Gemini-Project oder startet die Reihe von vorne in Band 1: Stormbreaker .*

Insgesamt 12 Bücher und eine Kurzgeschichtensammlung gibt es und die 2. Staffel von Alex Rider wurde schon im Juni bestellt. Die Serien-Zukunft des Teenie-James-Bonds ist gesichert. Doch wie geht es weiter in der Amazon-Serie und welche Rolle spielt Scorpia?

Falls ihr noch nicht in Alex Rider hineingeschaut habt, könnt ihr euch für einen ersten Eindruck unseren spoilerfreien Streamgestöber-Check anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von nun an herrscht allerdings Spoiler-Gefahr für die gesamte 1. Staffel der Agentenserie.

Alex Rider Staffel 2: Die großen Bösewichte der Serie kennen wir schon

Die Geschichte um das Schreckens-Internat Point Blanc wurde in den ersten acht Episoden abgeschlossen. Dabei diente der Roman Gemini Project als Vorlage. Schöpfer Guy Burt entschied sich nämlich dazu, das erste Buch zu überspringen. Grund war die problematische Rechte-Lage, die durch den gleichnamigen Kinofilm Stormbreaker (2006) besteht. Der adaptierte das erste Buch, floppte allerdings.

Die Serie klebt nicht an den Büchern. So wurde die 1. Staffel bereits mit einigen Elementen aus anderen Teilen angereichert. Die Origin Story um Alex (Otto Farrant) und Onkel Ian (Andrew Buchan) stammt aus Stormbreaker. Der Auftritt von Alex' Klon im Staffelfinale erinnert zum Teil an das neunte Buch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am spannendsten dürfte derweil der Umgang mit den Hauptbösewichten der Serie sein: Scorpia und der Killer Yassen Gregorovich (Thomas Levin). Wie es sich für einen Agentenstoff in der Tradition von James Bond und Ian Fleming gehört, ist der megalomanische Dr. Greif (Haluk Bilginer) am Ende nämlich nur ein kleiner Fisch. Viel gefährlicher wirkt die mächtige Geheimorganisation Scorpia.

Der kleine James Bond: Was ist Scorpia und wer ist Yassen Gregorovich?

James Bond kämpft gegen SPECTRE und Alex Rider ringt mit SCORPIA. Der Name der privaten Geheimorganisation steht für Sabotage, CORruPtion, Intelligence and Assassination. Für letzteren Part zeichnet Yassen Gregorovich verantwortlich.

Bisher liefen sich Alex und Yassen nur einmal über den Weg und zwar im Foyer von Point Blanc. Dabei gehört der Killer zu den wichtigsten Figuren der Buchreihe. So faszinierend und beliebt ist die Figur Gregorovich, dass Autor Anthony Horowitz dessen Vorgeschichte mit Russian Roulette * einen eigenen Roman widmete.

Der Mann mit der Blofeld-Gedächtnis-Narbe ermordet in der Serie Alex' Onkel Ian. Die Geheimnistuerei von Scorpia lenkt seine Schritte. Jede unsichere Verbindung wird eliminiert. So tötet Yassen Gregorovich den MI6-Verräter Martin Wilby (Liam Garrigan) und schafft Dr. Greif per Giftgas aus dem Weg.

© Amazon Ian Rider tappt in eine Falle

Am Ende kommt der Killer auf die Spur von Alex Rider. Gleichzeitig identifiziert der MI6 das totgeglaubte Narbengesicht. Eine Verbindung zu Alex' Vater wird durch ein altes Foto von Yassen ebenfalls angedeutet. Damit bereitet Staffel 1 alles für eine Konfrontation von Alex Rider mit seinem Erzfeind Yassen Gregorovich vor.



Nach Point Blanc: Der Scorpia-Plot macht richtig Lust auf Staffel 2

Die unheimliche Präsenz von Borgen-Darsteller Thomas Levin sowie die Hinweise auf die Macht von Scorpia maximieren den Binge-Faktor der 1. Staffel. Überall scheint die Organisation ihre Finger im Spiel zu haben. Wirkungsvoll sind hierbei besonders die Details.

Dank der nüchternen Anrufe und eigenwilligen Technik, mit der Greif in Kontakt tritt, ergibt sich das Bild einer althergebrachten Macht im Hintergrund. Ein Hauch Kalter Krieg weht durch Greifs Büro in Point Blanc. Und das liegt nicht nur an der eisigen Umgebung.

Dr. Greif war zudem nur einer von vielen potenziell wahnsinnigen Kunden des Schurken-Dienstleisters Scorpia. Deswegen stimmt der Abgang des bösen Wissenschaftlers gar nicht mal so traurig.



© Amazon Yassen und ?

Das Internat Point Blanc bildete zwar einen spannenden, Körperfressser-artigen Hintergrund für Alex' erstes Abenteuer. Doch die Aussicht auf Scorpia, Geheimnisse um Alex' Eltern und ein Wiedersehen mit Yassen steigern die Lust auf Staffel 2.

Alex Rider bei Amazon: Welches Buch wird als nächstes adaptiert?

Im Idealfall wird aus jedem Buch eine Staffel. [...] Ich bin in meinem Kopf bereits bei Staffel 3, da ich mir jetzt bereits überlegen muss und möchte, wie ich die Charaktere aufbaue und wie sie in zwei Staffeln an welchem Punkt angekommen sein könnten.

Noch steht nicht fest, welches Buch aus der Alex Rider-Reihe die Vorlage für Staffel 2 bietet. Gegenüber DWDL erklärte Serienschöpfer Guy Burt:

Naheliegend wäre Band 3, Skeleton Key *. Der führt Alex bis nach Kuba und Miami. Das Karibik-Setting bietet den Hintergrund für einen Plot rund um die CIA, einen russischen Ex-General und Atomsprengköpfe.

© Amazon Schurken-Internat mit Müffel-Aura: Point Blanc

Die Serie etabliert die Verbindung von Yassen und Scorpia wesentlich früher als die Bücher. Deswegen gestalten sich Prognosen über den weiteren Verlauf des Subplots um Ian Riders Mörder schwierig.



Wann kommt die 2. Staffel von Alex Rider?

Laut Deadline soll die Produktion der neuen Folgen noch dieses Jahr anlaufen. Ist das der Fall, können wir im Sommer 2021 mit der 2. Staffel rechnen.

Alex Rider entstand übrigens nicht als Amazon-Serie. Sony Pictures Televison produzierte das Projekt und übernahm die Kosten. Im Mai sicherte sich dann Amazon die Rechte für einige, aber nicht alle Territorien weltweit.

Auf eine Rückkehr von Otto Farrant, Thomas Levin, die MI6-Darsteller Stephen Dillane und Vicky McClue sowie natürlich Ronkẹ Adékoluẹjo als Jack Starbright können wir berechtigterweise hoffen. Auch der Cast macht Alex Rider zu einer der unterhaltsameren Binge-Erfahrungen des Sommers.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was erwartet ihr von der 2. Staffel Alex Rider?