"Alkoholverherrlichend": Tommi Schmitt spaltet bei Wer stiehlt mir die Show? Fans

Wer stiehlt mir die Show? wurde diesmal von Tommi Schmitt moderiert. Er versuchte in seiner Show den Spagat zwischen "Malle und Hochkultur" - was bei einigen Fans für Kritik sorgte.

Nachdem Tommi Schmitt in der letzten Show gegen Joko Winterscheidt bei Wer stiehlt mir die Show? gewonnen hatte, durfte er am Sonntag die Show moderieren. Er versuchte in der Show zwei Seiten unter einen Hut zu bringen: Deutsche Hochkultur gepaart mit Ballermann auf Mallorca. Das ganze Studiosetting wurde angepasst, die Kandidat:innen trugen Ballermannhüte, der Kronleuchter war mit Bierdosen gespickt und aus den drei Münzen wurden drei Eimer.



Joko erzählte bei Wer stiehlt mir die Show? eine besondere Anekdote

Bevor die Show richtig losging, begann diesmal Tommi Schmitt allein am Klavier. Er sang von den zwei Herzen, die in ihm schlagen: “Ich will Hochkultur, aber auch Malle und Bier”. Dann bricht das Lied plötzlich auf und die Atzen und das Publikum singen im Refrain ein fetziges “Schmitt, Schmitt, Tommi Tommi Schmitt”, begleitet von ballermann-typischen Bässen. Nach dem Lied beginnt die Show wie gewohnt, nur diesmal moderiert von Tommi Schmitt.



Mit den unbenannten “Prolligen Fünf”, bei denen fünf thematische Fragen gestellt werden, startete die erste Kategorie. Bei der Frage nach dem Bußgeld für das Urinieren an einem Baum hatte Joko eine passende Geschichte parat. Zuerst zeigte er auf zwei Fans im Publikum, bevor er die Geschichte erzählte:



Ich musste so dringend Pipi, dass ich mich umgedreht habe – links, rechts – ist da irgendwo jemand, es war niemand da. Da hab ich mich einfach in die Büsche gestellt und gepinkelt. Da hab ich mich umgedreht und da waren die beiden da



Joko zeigte nochmal auf die Fans und das Publikum lachte laut auf. Er ergänzte: “Und ich hab nur gesagt: ‘Das dürft ihr auf keinen Fall erzählen’ und jetzt stellst du diese Frage!” Diese Frage konnte schließlich niemand beantworten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ballermann-Thematik war bei Fans umstritten

Die Show schritt voran mit thematisch passenden Spielen, wie eine Schaum-Oper, einen Schrei Kontest oder das Teleprompter-Spiel am Rand eines Fußballspiels. Kurt Krömer war der erste der gehen musste, obwohl er sogar als Zugabe ein Spiel länger blieb.



Die Show wurde diesmal von den Fans unterschiedlich aufgenommen. Die Fans von Tommi Schmitt feierten seine Moderation, vor allem aber seinen Song zu Beginn. So schreibt ein Instagram-User: “Der geilste Fiebertraum meines Lebens”. Ein anderer Fan fordert auf Instagram: “Tommi braucht seine eigene Prime Time Show”.



Andere Fans sind von Tommi Schmitts Interpretation der Show nicht begeistert. So schreibt eine Instagram-Nutzerin:



Ich fands doch nen Ticken boring und als Show sehr alkoholveherrlichend. Und schade, dass Kurt nicht so richtig Fuß fasst.



Eine andere Userin sorgte sich auf Instagram auch um Kurt Krömer:



Ich hoffe, Kurt hatte als trockener Alkoholiker auch Spaß an der Show und es war okay für ihn.



Kritiker der Show können sich freuen, dass Joko Wer stiehlt mir die Show? nächste Woche wieder übernimmt, denn er besiegte Tommi im Finale eindeutig.



Wann Wer stiehlt mir die Show? zu sehen ist

Wer stiehlt mir die Show? läuft jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Wer die Sendung eine Woche vorher sehen möchte, kann dies mit einem Joyn Plus+ Abonnement tun.