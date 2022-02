All of Us Are Dead ist der nächste Netflix-Überflieger – und Staffel 2 so gut wie sicher

Die Zombie-Serie All Of Us Are Dead erobert die Netflix-Charts. Aber wird es eine 2. Staffel der Horrorshow geben? Die Chancen stehen äußerst gut.

Der erste große Netflix-Hit des Jahres steht fest und nach Squid Game kann erneut eine Genreserie aus Südkorea die Herzen der Binge-Fans erobern. Basierend auf dem koreanischen Webcomic Now at Our School folgen wir in All Of Us Are Dead mehreren Jugendlichen an der Hyosan Oberschule, die zum Epizentrum der Zombieapokalypse wird.

Der wilde Mix aus Highschool-Drama und Zombie-Horror kommt vielleicht nicht an das Hypelevel oder die Bewertungen von Squid Game heran, macht aber verdammt viel Spaß und fand in kürzester Zeit viele Fans. Kaum eine Serie wird gerade so viel geschaut wie All of Us Are Dead.

Nach 12 Episoden und über 12 Stunden Zombie-Horror steht am Ende die Frage im Raum: Wird es noch eine 2. Staffel von All of Us Are Dead geben? Alle Infos zum Status der Verlängerung und dem möglichen Startdatum der Netflix-Fortsetzung haben wir hier zusammengetragen.

All Of Us Are Dead bei Netflix: Kommt eine 2. Staffel des Horror-Hits?

Die schlechte Nachricht zuerst: Noch wurde die Serie All of Us Are Dead von Netflix nicht um eine 2. Staffel verlängert. Allerdings sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Bestellung neuer Folgen verkündet wird.

Großer Netflix-Erfolg: Eine 2. Staffel von All Of Us Are Dead ist unausweichlich

In der Regel sind die Aufrufzahlen einer Serie, die Platzierung in der Top 10 sowie die Anzahl der gesehen Stunden innerhalb der ersten 28 Tage ausschlaggebend für eine Absetzung oder Verlängerung. Und hier hat All Of Us Are Dead schon kurz nach Start alle Erwartungen übertroffen.



Nur wenige Tage nach dem Start erreichte All Of Us Are Dead in über 50 Ländern der Welt die Spitzenposition der Netflix-Charts (via Flixpatrol ). Der Erfolg überrascht auch Regisseur Lee Jae-Gyu, der sich im Interview mit Edaily Korea (via NME ) gerührt zeigt:

Es ist unglaublich wie viel Liebe und Unterstützung die Serie weltweit erhält und dafür bin ich sehr dankbar. Ich weiß, dass das den Darsteller:innen und dem Team viel bedeutet, die sich die vergangenen zwei Jahre für dieses Projekt eingesetzt haben.

Aktuell ist noch nichts über Pläne zu einer 2. Staffel bekannt. Aber der Instant-Erfolg der Serie spricht ein deutliches Zeichen. Eine Verlängerung seitens Netflix ist nur eine Frage der Zeit, denn beim Streaming-Riesen kommen derartige Serien-Hits kaum um eine 2. Staffel herum – ob die Serienschöpfer wollen oder nicht.

All Of Us Are Dead: Wann könnte Staffel 2 auf Netflix starten?

Sollte Netflix zeitnah die Produktion einer 2. Staffel der Zombie-Saga in Auftrag geben, könnten die Dreharbeiten zu neuen Folgen noch in diesem Jahr starten. Auf einen baldigen Start sollte Fans aber nicht hoffen. All Of Us Are Dead ist extrem aufwendig zu produzieren. Vom Drehstart bis zur Veröffentlichung der ersten Staffel vergingen fast 2 Jahre.

All Of Us Are Dead Staffel 2 könnte daher frühestens 2023 auf Netflix an den Start gehen. Ihr habt also noch genug Zeit, bis dahin eure Rezepte für salziges Korean Chicken zu perfektionieren.



