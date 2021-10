Squid Game Staffel 2 bei Netflix scheint sicher – weil man auch mit Kapitalismuskritik sehr viel Geld verdienen kann

Squid Game Staffel 2 wird zu Netflix kommen. Die Frage ist nur: Wann? Der Streamingdienst giert nach mehr Folgen. Nur der Macher ziert sich, aber er hat Ideen.

Der Horror-Thriller Squid Game aus Südkorea könnte zur erfolgreichsten Netflix-Serie überhaupt werden. Seit Wochen steht der südkoreanische Export überall auf der 1. Sogar Amazon-Gründer Jeff Bezos gratulierte Netflix-Gründer Reed Hastings zum Erfolg . Größen der Weltwirtschaft schütteln sich die Hände über der kapitalismuskritischen Serie, in der ein:e Gewinner:in aus hunderten armen Menschen ein Millionenpreisgeld erspielt. Alle anderen sterben.

Der Aktienkurs des Streamingdienstes machte einen mächtigen Satz aufgrund des nicht eingeplanten Welterfolgs . Also muss Squid Game weitergehen, oder?



Mit dem Speichel, der sich löst, wenn die Netflix-Bosse Reed Hastings und Ted Sarandos die Worte "Squid Game Staffel 2" hören, könnte man ganze Ozeane füllen. Nur war das einem bisher ziemlich egal: Dem Schöpfer der Serie.

Kommt Squid Game Staffel 2? Das sagt der Schöpfer

Der Schöpfungsprozess von Staffel 1 habe Dong-hyuk Hwang ausgelaugt, sagte er Variety . 12 Jahre arbeitete er an der Serie. Klar, dass er nun nicht in Jubelschreie ausbricht beim Gedanken an einen weiteren Marathon dieser Art.

Ich habe keine großen Pläne für Squid Game 2 entwickelt. Überhaupt darüber nachzudenken, ist für mich sehr ermüdend. Aber falls wir es machen, würde ich es ganz bestimmt nicht alleine machen. Ich würde in Betracht ziehen, mit einem Autoren-Team und mehreren erfahrenen Regisseuren zusammenzuarbeiten.

Es gibt Ideen für die Handlung von Squid Game Staffel 2

Inzwischen klingt das etwas anders. Dong-hyuk Hwang denkt über Staffel 2 nach und hat bereits Ideen, in welche Richtung die Handlung gehen sollte, wenn Netflix mehr will, was offensichtlich der Fall ist (siehe unten).

Wenn ich eine [2. Staffel] machen kann, dann wäre es die Geschichte des Frontmans [der Anführer der Squid Game-Truppen mit der schwarzen Maske, ein ehemaliger Polizist]. Das Problem mit Polizisten gibt es nicht nur in Korea. Ich bemerke das in den weltweiten Nachrichten. Das ist ein Problem, das ich behandeln wollte. Vielleicht kann ich das in Staffel 2 noch mehr tun. (via The Times)

Squid Game Staffel 2 würde also nicht (unbedingt) eine neue Gruppe in das grausame Spiel schicken, sondern sich größtenteils mit der Außenwelt und er kriminellen Organisation um das Spiel beschäftigen. Darauf deutet ja auch der Cliffhanger mit der plötzlich rothaarigen Hauptfigur Seong Gi-Hun (Jung-Jae Lee) hin, der dem Spiel den Kampf angesagt hat.

Kommt Squid Game Staffel 2? Das sagt Netflix

Wie gesagt: Netflix würde den Schöpfer Dong-hyuk Hwang mit Geld zuschütten (vielleicht ja mit 45,6 Milliarden Won), damit er sich jetzt sofort an Staffel 2 setzt. Für den globalen Serienmarkt ist bei Netflix Bela Bajaria zuständig, die gegenüber Vulture ihr Interesse Squid Game-Fortsetzungen bekräftigt.

"Wir arbeiten daran, eine passende Struktur für ihn zu finden". Das bedeutet vor allem, dass Dong-hyuk Hwang diesmal nicht den kompletten Schreibprozess alleine stemmen wird. Für das nächste Kapitel sollen weitere Autor:innen an Bord kommen, damit der Schöpfer vielleicht nicht 10 Jahre an der Serie arbeitet, sondern vielleicht nur ein paar Monate.

Was erwartet ihr von der Fortsetzung?