Horror-Epos mit 12 Stunden Laufzeit neu bei Netflix: Der Serien-Marathon All Of Us Are Dead ist eure Zeit wert

Bei Netflix läuft seit letzter Woche die zwölfteilige Horror-Serie All Of Us Are Dead. Wer von der südkoreanischen Produktion Squid Game-Qualität erwartet, wird nicht enttäuscht.

Bei Netflix hat sich in den letzten Tagen die Zombie-Serie All Of Us Are Dead auf Platz 1 der Charts festgebissen. Wahrscheinlich bleibt sie da noch ein wenig länger, denn wer das Horror-Epos durchschauen will, braucht dafür einen halben Tag. Oder sechs Feierabende. Über 12 Stunden geht der südkoreanische Squid Game-Nachfolger.

Schaut den deutschen Trailer zu All Of Us Are Dead

All Of Us Are Dead - S01 Trailer (Deutsch) HD

Manche Folgen laufen über 70 Minuten, das ist die Game of Thrones-Finale-Liga. Da überlegt man sich natürlich zwei, drei Mal: Tue ich mir das an? Wir geben euch hier einen kleinen Schubs: Tut es euch an. Ja, All Of Us Are Dead ist lang (ein Viertel von der Frechheit The Batman). Aber ihr kriegt etwas für eure Zeit. Wir haben 7 Gründe, warum ihr der Serie eine Chance geben solltet.

7 Gründe, warum sich das Horror-Epos All of Us Are Dead bei Netflix lohnt

1. Das originelle, unberechenbare Zombie-Virus

Menschen werden von Infizierten gebissen oder gekratzt, Menschen verwandeln sich nach einer bestimmten Zeit. Das ist der normale Ablauf in den meisten Zombie-Filmen- und Serien. All Of Us Are Dead weicht davon zumindest teilweise ab. Wann sich gebissene Menschen verwandeln, ist unterschiedlich. Ob sie überhaupt infiziert sind, ist oft nicht sicher. Und wie und in was sie sich verwandeln, ändert sich auch von Biss zu Biss. Man könnte auch sagen, in All Of Us Are Dead gibt es Virus-Varianten.

2. The Walking Dead-Kontrast: Dynamische Flucht- und Kampfszenen

Die Zombies in AOUAD sind sogenannte Runner. Sie schlurfen nicht durch die Gegend wie die ungelenken Walker in The Walking Dead. Sie sind athletisch, aggressiv und schnell. Die Serie setzt dieses im Genre umstrittene Element gut ein. Durch die dynamische Kameraführung spüren wir den Atem der wie wild sprintenden Zombies Nacken. Jede Begegnung ist ein Kampf auf Leben und Tod.

© Netflix All Of Us Are Dead

3. Das Setting in der Highschool

Die Serie arbeitet mit Teenagern als Hauptfiguren und vergisst das auch nicht. Die Hauptfiguren tragen unwichtige Probleme mit sich herum, fühlen sich unzulänglich, sind eifersüchtig. Die Serie nimmt sich Zeit (siehe oben) ihren Charakteren ein Profil zu verleihen. Wir fiebern mit ihnen, deswegen ...

4. ... tun die Tode so richtig weh



Der Tod ist allgegenwärtig, es kann immer jeden und jede treffen. Ein etwas zu weit ausgestreckter Arm, und zack: schon hängt ein Zombie-Gebiss dran. All Of Us Are Dead ist gnadenlos. Gerade liebgewonnene Charaktere werden oft nebenbei geopfert, für ausgewählte nimmt die Serie sich mehr Zeit.

5. Die epische Entwicklung auf mehrere Stränge im Lauf der Handlung

Zwölf Stunden ist eine lange Zeit. Manche Drama-Staffeln müssen heute mit der Hälfte der Laufzeit auskommen. AOUAD nutzt die Zeit, um erstens sehr ausführlich zu erzählen. Und zweitens, um zunehmend epischere Handlungsaufspaltungen zu etablieren, die alle ihren Raum bekommen. Die südkoreanische Highschool ist das Zentrum, sie gibt aber keine Grenzen vor.

6. Lee Yoo-Mi aus Squid Game ist dabei

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Squid Game spielte sie die stille Ji-yeong. In der Zombie-Serie verkörpert sie eine der unausstehlichsten Figuren. Lee Na-yeon ist eine privilegierte Schülerin, die alle Menschen verachtet, die nicht so privilegiert sind wie sie. Sie ist der Parasite-Faktor der Serie. Das führt uns zur ...

7. Gesellschaftskritik in All of Us Are Dead



Die Klassenunterschiede zwischen den Schüler:innen werden immer wieder diskutiert. All Of Us Are Dead ist sich bewusst, was das ausländische Publikum von südkoreanischen Produktionen erwartet. Parasite, der südkoreanische Oscar-Gewinner, wird direkt referenziert.

All of Us Are Dead will nicht einfach die nächste Zombie-Serie sein. Sie macht sich Gedanken, was in ihrem Genre möglich ist. Allein deshalb lohnt sich der Aufwand für diese Serie.

Die 20 besten Serienstarts im Februar mit Pam & Tommy, Bel-Air und Vikings Valhalla

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Februar bei Netflix, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla, Will Smiths dramatisches Bel-Air-Reboot oder die Skandal-Serie Pam & Tommy: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Habt ihr Lust auf All of Us Are Dead?