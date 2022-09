Alle neuen Star Wars-Figuren in der Andor-Besetzung erklärt: Wer sind Bix Caleen, Luthen Rael und Co.?

Andor stellt uns viele neue Figuren im Star Wars-Universum vor. Falls ihr den Überblick verloren habt, findet ihr hier alle wichtigen Infos zu Bix Caleen, Luthen Rael und Co.

Die Star Wars-Serien bei Disney+ haben vor allem damit Schlagzeilen gemacht, dass sie bekannte Figuren wie Luke Skywalker und Ahsoka Tano zurückgebracht haben. Der Rogue One-Ableger Andor geht einen anderen Weg und legt den Fokus auf ein Ensemble, das sich überwiegend aus unvertrauten Gesichtern zusammensetzt.

Viele neue Figuren und Schauspielende finden sich im Zuge von Andor erstmals in der weit entfernten Galaxis ein. Doch wer ist wer? Wir haben eine Liste mit den wichtigsten Namen zusammengestellt, damit ihr beim Schauen der Serie nicht durcheinanderkommt. Andor bringt viele spannende Figuren ins Star Wars-Universum.

Achtung, es folgen Spoiler!

Andor-Cast: Diego Luna spielt Cassian Andor

© Disney Diego Luna als Cassian Andor in Andor

Cassian Andor (Diego Luna) stammt von dem Planeten Kenari, der vom Imperium ausgebeutet wurde. Als Kind wurde er von seiner Schwester getrennt. Seit Jahren lebt er nun auf Ferrix und schlägt sich als Krimineller durch. Seine Berufung zum Rebellen-Captain, als den wir ihn in Rogue One kennenlernen, hat er noch nicht gefunden.



Andor-Cast: Adria Arjona spielt Bix Caleen

© Disney Adria Arjona als Bix Caleen in Andor

Bix Caleen (Adria Arjona) ist eine von Cassians wenigen Verbündeten auf Ferrix. Sie arbeitet auf einem Schrottplatz und verfügt über Kontakte zum Schwarzmarkt. Über diese Kontakte stellt sie eine Verbindung zu Luthen Rael her, der Cassian im Lauf der Geschichte auf die Seite der Rebellion zieht.

Andor-Cast: Stellan Skarsgård spielt Luthen Rael

© Disney Stellan Skarsgård als Luthen Rael in Andor

Luthen Rael (Stellan Skarsgård) ist tief in die Machenschaften der Rebellen-Allianz verwickelt. Genauso wie Mon Mothma spielt er ein doppeltes Spiel im Sternenkrieg. Während er einerseits neue Missionen für die Rebellion in die Wege leitet, präsentiert er sich andererseits als Verkäufer wertvoller Artefakte auf Coruscant.



Andor-Cast: Kyle Soller spielt Syril Karn

© Disney

Syril Karn (Kyle Soller) arbeitet als Inspektor für den Sicherheitskonzern Pre-Mor. Entgegen der Arbeitsmoral seines Vorgesetzten fällt er durch seinen Idealismus auf. Er tut alles, um den Vorgaben des Imperiums zu entsprechen. Schlussendlich ist es genau dieser Idealismus, der ihm bei seinem ersten großen Einsatz zum Verhängnis wird.

Andor-Cast: Fiona Shaw spielt Maarva Andor

© Disney Fiona Shaw als Maarva Andor in Andor

Maarva Andor (Fiona Shaw) ist dafür verantwortlich, dass Cassian (mehr oder weniger freiwillig) auf Ferrix eine neue Heimat gefunden hat. Wie wir aus dem Flashback in den ersten drei Folgen erfahren, hat sie sich Cassian als Adoptivmutter angenommen. Ein weiterer wichtiger Teil der Andor-Familie ist zudem der Droide B2EMO.

Drei weitere wichtige Figuren in Andor stehen bereits fest

Die 1. Staffel von Andor umfasst insgesamt zwölf Episoden, was bedeutet, dass wir in den nächsten Wochen noch viele weitere Figuren kennenlernen oder wiedersehen werden. Besonders gespannt sind wir auf die Ankunft der folgenden drei Namen.

Andor-Cast: Genevieve O'Reilly spielt Mon Mothma

© Disney Genevieve O'Reilly als Mon Mothma in Andor

Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) hat einst für das Wohl der Republik gekämpft. Nun sitzt sie im imperialen Senat auf Coruscant und versucht gleichzeitig im Verborgenen, die Rebellion zu stärken. Die Lage ist verzwickt: Mon Mothma darf ihre wahren Absichten nicht durchblicken lassen. Mehr als ihr eigenes Leben steht auf dem Spiel.



Andor-Cast: Denise Gough spielt Dedra Meero

© Disney

Dedra Meero (Denise Gough) ist eine Stufe höher als Syril Karn unterwegs. Als Offizierin arbeitet sie direkt für das Imperium, wird mit ihrer Abteilung jedoch kleingehalten. In ihrem Ehrgeiz lässt sie sich jedoch nicht beirren, was ihre Vorgesetzten bemerken. Wird sie ihre große Chance genauso in den Sand setzen wie Syril?

Andor-Cast: Forest Whitaker spielt Saw Gerrera

© Disney Forest Whitaker als Saw Gerrera in Andor

Saw Gerrera (Forest Whitaker) hat schon einige Star Wars-Abenteuer hinter sich. Vorgestellt wurde die Figur in der Animationsserie The Clone Wars. Darüber hinaus tauchte der Anführer einer Partisanengruppe, die sich von der Rebellen-Allianz abgespaltet hat, in Rogue One und dem Videospiel Jedi: Fallen Order auf.

Neue Star Wars-Serie: Hier könnt ihr Andor direkt bei Disney+ streamen *

Die 1. Staffel von Andor feierte am 21. September 2022 ihre Premiere bei Disney+.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Welcher Figur folgt ihr bisher am liebsten in Andor?