Alles was zählt fliegt bei RTL aus dem Programm: Dann kommt die nächste Folge

Alles was zählt setzt bei RTL aus. Was ihr über die Programmänderung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Für viele gehört es einfach zum täglichen Abendprogramm: Um 19:05 Uhr wird der TV eingeschaltet und Alles was zählt geschaut. Doch heute schauen Fans leider in die Röhre. Bei RTL pausiert die Daily-Soap wegen dem Feiertag.

Das läuft auf dem Sendeplatz von Alles was zählt

RTL hat natürlich für ein Alternativ-Programm gesorgt. Was heute statt Alles was zählt auf dem Privatsender läuft, könnt ihr hier nachlesen:

Das läuft am Donnerstag, dem 1. Mai bei RTL:

Am Donnerstag setzt RTL ganz auf Humor. Um 19:05 Uhr wird eine neue Folge von Dumm gelaufen! – Die lustigsten Schlamassel der Welt! gezeigt. In der Show geht es um die lustigsten Pannen und Fails weltweit. Ob Stefan Raab, der in die Aufnahme von Punkt 12 hereinplatzt oder ein Missgeschick bei Das perfekte Promi Dinner – kein Schlamassel bleibt unentdeckt.

Schon gewusst? Er ist die neue Hauptrolle bei Alles was zählt

Auch Gute Zeiten, schlechte Zeiten wird ausfallen. Um 20:15 Uhr läuft die Fußballreportage Unser Team – Die Heim-EM 2024 und um 20:40 Uhr überträgt RTL das Europa League-Spiel zwischen Athletic Bilbao und Manchester United.

Wann geht es mit Alles was zählt weiter?

Am Freitag geht es dann wie gewohnt weiter: Um 19:05 Uhr läuft Alles was zählt wieder auf dem gewohnten Sendeplatz bei RTL. Wer aber nicht so lange warten möchte, kann die Folgen schon eine Woche im Voraus auf RTL+ streamen.