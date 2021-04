Alptraumhafte Horror-Entdeckung bei Netflix lockt im Trailer mit Haunted House-Thrill und Amanda Seyfried

Die oscarnominierte Amanda Seyfried gruselt sich noch diesen Monat durch einen neuen Netflix-Thriller mit Horror-Elementen. Schaut euch hier den Trailer für die Things Heard & Seen an.

"Misstraue deinen Sinnen", lautet das Motto des kommenden Netflix-Psychothrillers Things Heard & Seen. Noch diesen Monat startet die Adaption eines Bestsellers beim Streaming-Dienst.

Der Gothic-Thriller mit Horror-Elementen erinnert stark an den kürzlich für Netflix neu verfilmten Rebecca. Diesmal gruselt sich Amanda Seyfried durch eine urige Immobilie und die Vergangenheit ihres Ehemanns - unheimliche Nachbarschaft inklusive. Einen ersten Eindruck verschafft ihr euch im Trailer.

Schaut euch hier den OV-Trailer für den Netflix-Film an - oder weiter oben den deutschen Trailer:

Things Heard & Seen - Trailer (English) HD

Horror bei Netflix: Worum geht es in dem Film mit Amanda Seyfried?

Der Netflix-Film Things Heard & Seen ist eine Romanverfilmung von All Things Cease to Appear von Elizabeth Brundage. Darin geht es um ein junges Paar (Amanda Seyfried und James Norton) aus Manhattan, das auf eine Farm nördlich von New York zieht.

Durch den Mord an den Vorbesitzern ist ihr neues Heim verflucht. Während immer mehr Geheimnisse ans Licht kommen, offenbart sich auch die dunkle Vergangenheit des Paares.



Die Fakten zu Things Heard & Seen: Netflix-Start, Besetzung und mehr

Wann kommt Things Heard & Seen zu Netflix? Lange lässt der Film nicht auf sich warten. Things Heard & Seen steht nämlich ab dem 29. April 2021 bei Netflix zum Abruf bereit.

Wer steckt hinter dem Psychothriller? Drehbuch und Regie der Adaption übernehmen Shari Springer Berman und Robert Pulcini. Das Duo, das mit American Splendor berühmt wurde, wagt sich dammit erstmals ins Thriller/Horror-Fach.

© Netflix Things Heard & Seen

Wer gehört zur Besetzung des Netflix-Films? Die für Mank oscarnominierte Amanda Seyfried führt in der Literaturverfilmung ein ansehnliches Ensemble an. James Norton (Little Women) gibt den Ehemann, zur Nachbarschaft gehören Rhea Seehorn (Better Call Saul), Natalia Dyer (Stranger Things), Karen Allen (Jäger des verlorenen Schatzes) und F. Murray Abraham (Amadeus).



Things Heard & Seen ist etwas für Fans von: Rebecca, Crimson Peak und Spuk in Hill House.

