Keanu Reeves-Doppel heute im TV: Einer seiner besten und einer seiner schlechtesten Filme

Kabel 1 feiert Keanu Reeves heute Abend mit einem grandiosen Action-Kultfilm und zeigt direkt davor einen seiner schlechtesten Einträge ins Sci-Fi-Genre.

Keanu Reeves ist eine Legende. Dem können auch gelegentliche Totalausfälle bei seinen Filmen nichts anhaben. Kabel 1 gräbt heute im TV zwei extreme Gegensätze aus und zeigt mit dem Actionkracher Gefährliche Brandung und dem Sci-Fi-Flop Der Tag, an dem die Erde stillstand einen seiner besten und schlechtesten Filme direkt hintereinander.



20.15 Uhr bei Kabel 1: Der Tag, an dem die Erde stillstand (Warnung)

22:30 Uhr bei Kabel 1: Gefährliche Brandung (Empfehlung)

Keanu Reeves im TV: Gefährliche Brandung ist einer seiner besten Actionfilme

In dem Action-Kultfilm Gefährliche Brandung von Oscar-Gewinnerin Kathryn Bigelow ist der blutjunge Keanu Reeves als Undercover-Agent zu sehen. Er spielt FBI-Neuling Johnny Uta, der sich bei einer Gruppe von Surfer*innen einschleust. Er soll herausfinden, ob sie hinter den vielen Banküberfällen in Los Angeles stecken.

Im deutschen Trailer könnt ihr einen Blick auf den jungen Keanu Reeves werfen

Gefährliche Brandung - Trailer (Deutsch) HD

Das große Highlight des Films ist das Zusammenspiel von Keanu Reeves und Patrick Swayze. Mein Kollege Patrick Reinbott schrieb in seiner Empfehlung für Gefährliche Brandung:

Durch das charismatische Schauspiel von Keanu Reeves und Patrick Swayze in den Hauptrollen entwickelt sich Gefährliche Brandung zum fantastischen Katz- und Mausspiel zwischen Thriller, Actionfilm und testosterongeladener Surf-Romantik. Dem 1991 veröffentlichten Streifen quillt das vergangene 80er-Kino immer noch aus jeder Pore.

Vor allem die von Kathryn Bigelow mitreißend inszenierten Actionszenen bleiben in Erinnerung. Allen voran natürlich die Fallschirmsprünge und der emotionale Höhepunkt, den wir euch nicht spoilern wollen.



© Concorde Gefährliche Brandung

Wenn ihr noch mehr gute Keanu Reeves-Tipps braucht, haben wir hier die besten zusammengetragen.



Die 10 besten Filme von Keanu Reeves nach eurer Bewertung

Zahlreiche Filme schaffen es bei Moviepilot in Keanu Reeves' bald vier Jahrzehnte umspannenden Karriere auf eine Bewertung von über 7 von 10. Aber nur fünf Filme sind besser bewertet als der Action-Kultfilm Gefährliche Brandung. Eure liebsten Filme mit Keanu Reeves:

Die schlechtesten Filme wollen wir euch an dieser Stelle ersparen. Wir verraten euch aber, dass Der Tag, an dem die Erde stillstand es nur zu einer 5,6 von 10 brachte.

Bei Kabel 1: Um Der Tag, an dem die Erde stillstand macht ihr lieber einen Bogen

Neben diesen grandiosen Keanu Reeves-Highlights gibt es auch ein paar obskure Erotikfilm- und Sci-Fi-Flops, die in seiner Filmografie einfach dazugehören. Neben Knock Knock, Threesome - Eine Nacht in New York und Replicas ist auch das Remake Der Tag, an dem die Erde stillstand eine eher schnarchige Angelegenheit.

Seht den Trailer zum Sci-Fi-Flop mit Keanu Reeves als Alien

Der Tag, an der die Erde stillstand - Trailer (Deutsch) HD

Darin ist Keanu Reeves heute bei Kabel 1 als Außerirdischer Klaatu zu sehen, der mit menschlichem Äußeren zur Erde kommt, um den Menschen etwas Wichtiges mitzuteilen. Auch wenn Keanu Reeves' unantastbare Aura ihn für diese Rolle perfekt macht, ist der Rest des Films leider keine aufregende Angelegenheit.

Horror-Regisseur Scott Derrickson hat mit Filmen wie Der Exorzismus von Emily Rose und Sinister deutlich bessere Regiearbeiten abgeliefert. Während sich der Originalfilm Der Tag, an dem die Erde stillstand von 1951 fast ausschließlich auf Klaatu und die menschlichen Komponenten konzentriert, verbringt das Remake zu viel Zeit mit lieblosen Spezialeffekten.

Der Tag, an dem die Erde stillstand und Gefährliche Brandung könnt ihr übrigens beide auch bei Netflix streamen.

Was ist euer liebster Keanu Reeves-Film?